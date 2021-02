El regreso de las clases presenciales. Larreta se hizo presente en las aulas. NA.

Los alumnos porteños regresarán hoy a las aulas de manera presencial, con un protocolo estricto y de manera "escalonada y progresiva" para reducir el riesgo de contagios de coronavirus.

El último día de clases "normales" fue el viernes 13 de marzo de 2020: la semana previa al comienzo de la cuarentena tuvo a los chicos estudiando desde sus casas, modalidad que se mantuvo durante todo el ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires.

Con emoción visible, niños y docentes iniciaron el ciclo lectivo 2021 que se desarrolla con estrictos protocolos ante la pandemia de coronavirus que se vive en Argentina y todo el mundo.

Con distanciamiento prudencial, los alumnos ingresaron a los diferentes establecimientos de la Ciudad con sus mochilas, y con las expectativas de reencontrarse con sus compañeros y conocer a sus maestros de este año.

No había clases presenciales desde marzo de 2020. Archivo NA.

"Comienzan las clases en esta nueva normalidad, buscando garantizar que todos los chicas vayan a la escuela", sostuvo este martes la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

En diálogo con "Esta Mañana", el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, la funcionaria de la Ciudad destacó que espera que a partir de este miércoles "todos los chicos puedan recuperar lo que tanto perdieron".

"Hay un protocolo único, establecido por una resolución del ministro de Salud (Fernán Quirós) y mía, que tiene criterios generales de cuidado", señaló la integrante del Gabinete del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Este miércoles regresarán a las aulas los alumnos de Nivel Inicial (45 días a 5 años de edad, incluyendo la Modalidad de Educación Especial), de Primer Ciclo de Nivel Primario, de Primer Ciclo de la Modalidad de Educación Especial, estudiantes del Ciclo Básico de Nivel Secundario y Primer Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional, de Nivel Secundario.