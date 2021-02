Danna Paola.

La actriz y cantante Danna Paola confesó en las últimas horas que la drogaron e intentaron abusar de ella dentro de una disco en España y del hecho participaron varios hombres.

Según relató la actriz, le pusieron algo en su bebida y despertó en el hospital, en un confuso episodio, ya que todavía no recuerda cómo llegó hasta allí.

Antes de comenzar a contar su dramática historia en tierras españolas (donde participó de Élite, la serie de Netflix), la cantante afirmó que lo iba a hacer público para que las personas “no se confíen”.

Noticias relacionadas

La protagonista de Élite reveló que en el bar, se acercó a un grupo de hombres y se quedó conversando con ellos mientras su amigo iba al baño: “Había dejado el vaso en la mesa y de repente me dice ‘éste era tu vaso ¿no?’. Me regresa mi vaso, me lo empiezo a tomar, empiezo a platicar con este wey y me empiezo a sentir mal, pero muy mal, o sea me empecé a marear”.

En medio de la situación, tras darse cuenta que lo que estaba sintiendo no era normal, Danna explicó que decidió irse inmediatamente a su casa, pero los hombres que estaban con ella no la dejaban retirarse y comenzaron a propasarse.

"Yo intenté mantener la cordura pero me empecé a sentir fatal. No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa, cómo desperté en el hospital", contó la actriz y también cantante.

La actriz mexicana pidió a sus fanáticos que tomen conciencia de lo que le sucedió a ella en España y remarcó que le pongan mucha atención a las reacciones de los desconocidos: "Seamos conscientes de que por más fuerte que seamos, más independientes, más de me puedo cuidar sola, pero no sabemos las intenciones de los demás. A veces un ligue puede acabar en algo fatal".