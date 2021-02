Nacho Fernández. NA.

El mediocampista Ignacio "Nacho" Fernández afirmó hoy que el entrenador Marcelo Gallardo "entendió" su situación para poder salir del "millonario" y seguir su carrera en el exterior, en este caso en el Atlético Mineiro de Brasil.

"Siempre mantuve una muy buena relación y en todos los mercados de pases siempre hablamos. Esta vez la charla fue diferente, porque entendió mi situación y me deseó suerte en todo lo que viene", sentenció Fernández en declaraciones a la prensa.

El zurdo mediocampista, quien estuvo cinco años en el club de Núñez, pasó a despedirse de sus compañeros y del personal del River Camp en la localidad bonaerense de Ezeiza.

En ese sentido Fernández dijo que la despedida "es con un sentimiento muy grande", y reconoció que cuando llegó desde Gimnasia y Esgrima La Plata no se "imaginaba que iba a pasar todo lo que pasó".

"Siempre es difícil jugar en River y hacerlo durante cinco años no me lo esperaba. Fue un sueño cumplido. Seguramente me voy mejor jugador, pero también he crecido como persona. Este grupo mantuvo la humildad y eso me enseñó mucho", comentó "Nacho".

Fernández, quien en algún momento se lo destacó como el mejor futbolista del fútbol argentino, aseguró emocionado que eso "no fue una mochila, fue algo lindo, que te reconozca la gente del fútbol, incluso (Diego) Maradona".

Consultado sobre cuál creía que había sido su mejor momento en River, Fernández indicó: "El 2018 fue el año que le ganamos dos finales a Boca y me quedo con ese año. Me gustó un poco más el 2019, desde lo futbolístico".

Fernández dijo que disfruta este presente, porque siempre recuerda los momentos en que jugó en la Primera B Metropolitana, con Temperley, o en la ex B Nacional con Gimnasia y Esgrima La Plata, hasta poder llegar a la Primera División con el "lobo" y su paso a River, club con el que ganó siete títulos, cuatro locales y tres internacionales.

Luego "Nacho" Fernández indicó que River "se ha reforzado muy bien", y evitó pronunciarse sobre quién podría reemplazarlo, pero agregó que "quien sea, pero que el equipo tenga ganas de salir a ganar como todo este tiempo".

Sobre la llegada de José Paradela, a quien muchos comparan con su juego, Fernández comentó que "tiene características similares, es zurdo y le deseo la mejor suerte del mundo, porque es de un pueblo cercano al mío".