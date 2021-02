Larreta en el inicio de clases en la Ciudad. GCBA.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, visitaron hoy la Escuela N° 9 D.E. “Juan Crisóstomo Lafinur”, en el marco del comienzo del ciclo lectivo 2021 en los 2.117 establecimientos educativos de gestión estatal y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, que incluyen a 785.152 estudiantes.

“Nos habíamos comprometido a empezar hoy y empezamos, pero se venía trabajando muchísimo para poder llegar a este día y tener a los chicos con la mayor presencialidad posible y de forma cuidada”, destacó Rodríguez Larreta.

El Jefe de Gobierno dijo que hoy es “es un día de muchísimo orgullo y alegría, tan necesario además para los chicos”, y expresó: “Estoy súper agradecido con toda la familia educativa, los directivos, los docentes, los chicos y los familiares que tuvieron paciencia a lo largo del año pasado para acompañarlos con la virtualidad”.

Por su parte, Acuña remarcó que hoy después de tanto tiempo “el 100% de las escuelas de la Ciudad abrió sus puertas para que finalmente los chicos estén en las aulas aprendiendo y divirtiéndose con sus amigos”.

Además, sobre el protocolo para las escuelas recordó que “todos los chicos que ingresan tienen que utilizar tapabocas durante todo el día, los docentes usan una mascarilla para cuidarse, hay distanciamiento de un metro y medio. Los recreos siguen existiendo pero no se van a cruzar las burbujas, y en las aulas y en los espacios donde vamos a trabajar, tiene que haber mucha ventilación”.

Hoy miércoles empiezan las clases 370.493 estudiantes de los niveles maternal, inicial, 1°, 2° y 3° de primaria, y 1° y 2° de secundario.

En tanto, el 22 de febrero se incorporarán 144.596 estudiantes de primaria; el 1 de marzo se sumarán 90.073 de secundaria; el 8 de marzo serán 26.918 jóvenes y adultos, y el 22 de marzo, 152.172 estudiantes de nivel superior.

La Ciudad puso a disposición tres centros de testeo para que el personal docente y no docente pueda testearse de manera rápida y gratuita para evitar la propagación del coronavirus. Se estiman unos 110.000 trabajadores de gestión estatal y privada.

Estos centros de testeo están ubicados en La Rural, Palermo (de 8 a 20 de lunes a domingos); en la Usina del Arte (de 9 a 15 de lunes a viernes) y en la Sede Comunal 7 (de 9 a 15 de lunes a viernes), en Flores.

El Gobierno porteño destinó más de 2 millones de pesos de presupuesto a kits de limpieza, elementos de bioseguridad, purificadores de aire para aquellas que no tienen ventilación adecuada, más toda la inversión extraordinaria necesaria para reemplazar a los docentes que no pueden asistir por ser de riesgo.

Para esta etapa, se compraron 185.000 barbijos, 1.650 pedaleras para alcohol en gel, 75.000 mascarillas, 53.000 litros de alcohol, 33.000 litros de alcohol en gel y 125.000 pares de guantes.