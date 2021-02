Princesa Latifa.

La princesa Latifa Al Maktoum, una de las hijas del emir de Dubai, ha denunciado en una serie de videos divulgados este martes por la cadena británica BBC que permanece retenida como "rehén" en una villa tras haber intentado huir del país en 2018 y teme por su vida. "Estoy grabando este vídeo desde un baño, porque es la única habitación con una puerta que puedo bloquear. (...) Soy una rehén y esta villa se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas están cerradas con rejas, no puedo abrir ninguna", relata Al Maktoum, de 35 años, en uno de los vídeos.

"Todos los días estoy preocupada por mi seguridad y por mi vida. No sé si voy a sobrevivir a esta situación", sostiene la princesa, que asegura que cinco policías vigilan la mansión desde el exterior, mientras que otros dos se mantienen el interior. La hija de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir de Dubái, así como vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes, grabó esos mensajes "durante varios meses" en secreto, pero las comunicaciones "se han detenido", alerta la BBC. Algunos de sus amigos "urgen a las Naciones Unidas a que tomen medidas", subraya la cadena.

En 2018, la princesa Latifa, de 35 años e hija de Mohammed bin Rashid Al Maktum, intentó sin éxito escapar en barco de esa ciudad-Estado del Golfo.

"Estoy en una mansión. Estoy secuestrada y esta mansión se convirtió en prisión", dijo la princesa en un video grabado con un teléfono móvil desde el baño porque "es la única habitación con una puerta que puedo cerrar", dijo.

"Todas las ventanas están cerradas, hay cinco policías en el exterior y dos mujeres policías en el interior", añadió en los videos difundidos.

"Me preocupo todos los días por mi seguridad y por mi vida. La policía me ha dicho que estaré en prisión toda mi vida y que nunca volveré a ver el sol", afirmó.

El martes, una portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró a la BBC que interrogará a Emiratos Árabes Unidos sobre la princesa.

Raab afirmó que este era el "camino correcto a seguir" y que seguirá atento al caso.

En marzo de 2020, la justicia británica dictaminó que el emir de Dubai había ordenado el secuestro de dos de sus hijas, Latifa y Shamsa.

Con solo 18 años, esta última intentó huir de su padre en 2000 mientras estaba de vacaciones en Inglaterra.

Según el relato de Latifa, Shamsa fue encontrada después de dos meses, "drogada", llevada de regreso a Dubai y "encerrada".

En 2019, la princesa Haya, hermana del rey de Jordania, se refugió en Londres, donde inició trámites de divorcio de Mohammed bin Rashid Al Maktum, al que acusa de violencia de género.

La princesa Haya se convirtió en 2004 en la sexta esposa del soberano emiratí, con quien tuvo dos hijos que se encuentran con ella en Londres.