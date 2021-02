Por Claudia Seta*

El representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, informó estos días que, según un relevamiento efectuado en negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, los productos de la "CANASTA ESCOLAR" tuvieron un aumento del 50.76 % en útiles escolares y 51.24% en indumentaria respecto al año 2020.

Este relevamiento de la entidad comprende 33 productos de librería, más 4 artículos de indumentaria escolar. En cuanto a las mochilas se ofrecen diferentes diseños, medidas y calidades, cuyos precios oscilan entre los $ 1500.- y $ 8000.- Sólo por mencionar unos precios.

En diálogo exclusivo con Diario26.com, Polino aseguró que "son los aumentos en todo un año, muy por encima de la inflación que dio el Indec que fue el 36,1% pero son los aumentos que se reflejan lamentablemente en las librerías este año".

El titular de Consumidores Libres aseguró en la entrevista con nuestro medio que "para poder comprar los útiles escolares a menor precio, lo que habría que hacer es cumplir con la ley nacional de Educación, 26.206 aprobada por el Congreso Nacional el 14 de diciembre de 2006. En el artículo 90 dice que las autoridades promoverán la creación de cooperativas y mutuales escolares".

"En esa época yo había dejado de ser diputado nacional, en el 2005, pero con un conjunto de educadores cooperativistas y mutualistas de todo el país hicimos gestiones ante las comisiones de educación de ambas cámaras del Congreso Nacional y logramos la introducción de este artículo 90", agregó Polino.

"¿Cuáles son los beneficios que generaría la creación de cooperativas y mutuales escolares? Uno, de carácter económico. No es lo mismo ir a una librería y comprar un cuaderno, un libro, un sacapuntas que ir y comprar 200 cuadernos, 200 libros y 200 sacapuntas. Se defendería el poder de compra de otra manera. Además, se podría comprar directamente al mayorista. Defendiendo en mejores condiciones los precios. Y el otro beneficio, el más importante desde mi punto de vista, es el que generaría una niñez y juventud argentina en la práctica de nuevos valores, nuevos comportamientos auténticamente democráticos, humanistas, solidarios y participativos", destacó el ex diputado nacional.

"La primera cooperativa escolar que se creó en el país fue hace casi 60 años en la provincia de Córdoba", agregó.

En cuanto a la opinión de la gente en la calle por este nuevo golpe al bolsillo, Polino destacó que "hay preocupación, por un lado, por los fuertes aumentos de los precios y por otro por el tema sanitario. El proceso de vacunación es lento y lamentablemente los contagios continúan".

"En la calle me dicen que el dinero no alcanza y es la preocupación, y que los precios continúan aumentando. Gira alrededor de eso, a que la plata no alcanza. Hay incertidumbre con respecto al futuro".

"El próximo semestre todo va a depender con qué pasa con el precio de los servicios públicos: la energía eléctrica y el gas natural. Está convocada una audiencia pública para discutir un aumento en las tarifas del gas natural. No se sabe cuál es el porcentaje de aumento. Ni cuánto aumentará el combustible".

"La otra preocupación es que el 31 de marzo vence la última etapa de Precios Máximos y hay una fuerte presión por parte de las grandes empresas en que no se renueve ese programa", sostuvo Polino y agregó que "a las empresas nunca le gustó el programa y cada tres meses se fue renovando. Hay fuerte presión para no renovar y en todo caso que ciertos productos que están en el listado de Precios Máximos se incluyan en Precios Cuidados", agregó el líder de Consumidores Libres.

En cuanto a la posibilidad del desarrollo de las PASO en el año electoral en el país, Polino dijo: "Llegamos a las elecciones pero no se sabe si están las PASO. Renovación de legisladores, diputados, senadores, concejales, va a haber". "Creo que no va a haber conflictos sociales, están contenidos con distintas medidas de ayuda a sectores sociales más pobres. No veo clima de conflicto sociales serio", finalizó en su análisis sobre la crisis económica y social que vive la Argentina hoy, que transita además por los efectos de la pandemia de Coronavirus.

*Claudia Seta. Licenciada en Comunicación Social. Periodista. Diario26.com

Twitter @setaclaudia IG @claudiaseta