Barcelona sigue de capa caída y Lionel Messi quedó en el centro del debate tras la durísima derrota por 4-1 ante el PSG por el partido de ida de octavos de final de Champions League.

Un video recorrió las redes sociales en las últimas horas donde se ve la reacción de fastidio y enojo del capitán argentino tras el segundo gol que marcó el equipo francés.

El futuro del rosarino parece que está París, ya a mitad de año del 2020 intentó irse del Barcelona pero un conflicto contractual lo impidió. Pero las cosas podrían cambiar en unos meses ya que su contrato finaliza y los rumores de una salida al PSG son cada vez más fuertes.

La goleada sufrida ante el PSG por 4-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, sumió al Barcelona en un mar de críticas por parte de los medios españoles, que incluso avizoran una eliminación en la vuelta.

Con la figura del joven Kylian Mbappé como tapa de todos los diarios, dado los tres goles que le marcó al conjunto de Ronald Koeman, la prensa catalana y sobre todo la española, calificó de "humillación" la caída del baulgrana.





"Mbappé revienta al Barca", tituló el diario Marca en su portada, aunque fue aún más tajante en la nota principal, donde escribió que "suma otra humillación en Champions", recordando que en la anterior edición fue eliminado por el Bayern Munich con un contundente 8-2.





El otro diario de Madrid, As, también se hizo eco de la dura caída del equipo catalán: "Mbappé humilla al Barsa", mientras que Mundo Deportivo señaló que "Mbappé destroza al Barcelona en el Camp Nou", y lo encabezó con la palabra "Mbappuleo".





Este último diario agregó: "El hat trick de Mbappé resume los temores de un equipo que jugó a taparse y que prefirió ceder el ritmo del partido (...) No hubo rebeldía. Ni de Messi ni de Griezmann ni de nadie".





El tradicional diario catalán Sport, también destacó el trabajo de Mbappé y dijo que el francés "firma otro desastre europeo del Barsa", al tiempo que criticó con dureza al conjunto culé: "Los rivales le han perdido el miedo y el respeto al Barsa, que ha pasado de ser un bulldog a ser un cordero".





El diario ACB, expresó: "Un Barsa sumiso y acabado", tras la goleada en casa.





L'Equipe, histórico diario deportivo francés, colocó en su tapa una foto de Mbappé superando a Gerard Piqué y la palabra "Galacticos".