Locales cerrados, AGENCIA NA

La crisis económica y la pandemia generaron, en el último año, el cierre de 22.176 empresas y los principales afectados fueron comercios y pymes.

Además, en un relevamiento hasta noviembre de 2020, el total de empleadores registrados fue de 523.259 empresas cuando en igual mes de 2019 figuraron 545.435. Por esta pérdida, se redujo en 296.362 el número de trabajadores con aportes a la Seguridad Social.

Si bien la pandemia acentuó este proceso, el cierre de empresas acumula un proceso de al menos cinco años. En noviembre de 2015, la AFIP había registrado 569.146 empresas con aportes a la Seguridad Social. Así en 5 años, hay 45.887 empresas menos.

Noticias relacionadas

Con relación al inicio de la pandemia, la pérdida de empresas suma 15.794, de las cuales 4.886 corresponden al comercio mayorista y minorista, 4.040 a alojamiento y servicios de comida, 1.977 a transporte y almacenamiento y 1.301 a servicios profesionales.

No obstante, en los últimos meses, hubo un aumento de empresas en la construcción, que no alcanza a revertir los números de prepandemia, y en menor medida en la industria manufacturera, que no se observa en el comercio y en los servicios que continúan en retroceso.