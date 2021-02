Cristian Pavón, Boca Juniors. Foto: NA.

El delantero Cristian Pavón fue operado con éxito en ambos tobillos y tendrá al menos dos meses de recuperación, aunque la Fiscalía de Alta Gracia, en Córdoba, dispuso que no podrá salir del país sin antes pedirle permiso a la Justicia debido a la causa en la que se lo investiga por presunto abuso sexual.

Pavón debió someterse a la intervención quirúrgica a raíz de una lesión que le provocaba un fuerte dolor en los tobillos y le impedía entrenarse.

"El jugador Cristian Pavón este miércoles fue intervenido quirúrgicamente. Se le realizó una artroscopia posterior de ambos tobillos, en donde se resecaron ambos Os Trigonum y cuerpos libres provocados por un síndrome friccional posterior bilateral de larga data", explicó el Departamento Médico de Boca en un comunicado difundido en el sitio oficial de la institución.

El delantero ya le había anunciado a Boca que no quería seguir en la entidad "xeneize" y que pretendía continuar su carrera en el exterior, dado que Los Ángeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos lo buscan nuevamente.

El cordobés estuvo un año en el club estadounidense, donde fue dirigido por Guillermo Barros Schelotto, aunque en condición de préstamo y con una cláusula de compra que ascendía a 20 millones, pero ahora la institución norteamericana ofreció comprar el 50 por ciento del pase.

Tras conocerse la nueva oferta, se supo que el abogado de Marisol Doyle, la mujer que acusa a Pavón por abuso sexual, le solicitó a la Justicia que no le permita salir de la Argentina.

Según se informó, el letrado pidió una medida cautelar para que se le prohíba al atacante abandonar el país debido a que, según él, resulta de vital importancia su permanencia a los fines de la causa.

Ante esta situación, el fiscal Alejandro Peralta Otonello aceptó la solicitud y el futbolista tendrá que pedir una autorización si desea viajar a otro territorio.

La relación entre el futbolista y la dirigencia de Boca no parece ser la mejor. De hecho Walter, su padre, le dio una entrevista al sitio Doble Amarilla y fue muy duro con la CD de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme.

“Cristian sufrió un destrato muy grande. No sé si esto caerá mal, pero yo lo que quiero es defender a Cristian, porque es un chico muy sencillo que no la está pasando bien por las cosas que dicen. Boca no mostró interés por Cristian, salvo por el trabajo. Nunca le preguntaron cómo estaba, cómo se sentía o qué pensaba. Creo que es injusto el trato que tiene, porque él se rompió hasta el alma”, declaró Walter.

“Hay muchos que lo juzgan o le buscan el título y no conocen el mundo del fútbol. Hay muchas cosas para revisar. Nadie se preocupó por el Morro García hasta que murió y ahora lo convierten en héroe. Cuando lo pudieron criticar, lo hicieron y sin medir que detrás de un futbolista hay una persona”, continuó el padre de Cristian Pavón.

Ante la pregunta sobre si la dirigencia se comunica con su hijo, afirmó: “La verdad es que la dirigencia no le habla. Además de con los médicos, otra persona que habló muy bien con él y que lo trató como persona es Miguel (Ángel Russo). Charlaron de forma sincera y Cristian no escondió que como primer deseo prefiere seguir la carrera afuera”.

“Él sintió más tranquilidad en Estados Unidos, porque es una cultura diferente y las cosas se toman de otra manera. Estaba a dos cuadras de la playa y tenía una exigencia personal distinta, estaba viviendo una vida más pacífica. Ojalá que Boca acepte la oferta de los Galaxy, creo que sería lo mejor. Pero te repito, él va a jugar donde sea porque es un gran profesional”, admitió.

“Yo presenté la carta como apoderado para que cobre lo mismo que estaba ganando en Estados Unidos. Está avalado por la ley y en cualquier país. La presenté directamente a Boca y personalmente, aunque con el consentimiento de Cristian. Yo también quiero que de alguna forma se lo respete, porque viene sufriendo mucho destrato”, confirmó sobre el pedido de que le mantuvieran el salario que recibía en la MLS.