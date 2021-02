Empleado de Boca.

Un empleado de Boca fue grabado mientras bailaba desnudo frente a juveniles del club Los Andes mientras concentraban en plena pretemporada. Se trata de Ángel Núñez quien trabaja en el sector de prensa de ambas instituciones y por el hecho fue suspendido.

El Xeneize publicó un comunicado en redes sociales: “Tras los hechos de público conocimiento que involucran a un empleado del club, Boca Juniors informa que ya procedió a su suspensión provisoria de funciones de acuerdo a los protocolos correspondientes”.

El video que se hizo viral rápidamente, aparentemente grabado por un futbolista, muestra a Núñez sin ropa mientras otros integrantes del plantel jugaban a la PlayStation.

El club mendocino por otra parte emitió un comunicado en el que explicaron lo ocurrido y dieron a conocer la decisión de los dirigentes: apartarlo de su cargo.

