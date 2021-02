La Yerba Mate, por las nubes, arriba del Champagne. Foto DIARIO 26.

La Yerba Mate sigue siendo noticia estos días. Primero fue porque por cobro de impuestos, un alto porcentaje queda en el Estado, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y ahora, porque en costos en los estantes de los supermercados ya superó al precio del champagne.

Hace unos días se conoció que el Estado se queda con el 39,3% del precio final de la yerba mate. Así lo dio a conocer un informe del área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Y se debe al cobro de impuestos municipales, provinciales y nacionales que hace el gobierno en la actualidad.

CAME informó que el productor primario recibe el 22,4% del valor en góndola, mientras que el secadero es responsable del 7,6% del precio. El mayorista, por su parte, se queda con el 10,7% y el minorista con el 8,9%.

En ese mismo informe, CAME informa que el costo de molienda y envasado representa un 11,1% del precio promedio en góndola, unos 340 pesos por kilo en comercios de Capital Federal y alrededores (AMBA), según datos de enero del 2021.

La Yerba Mate, casi 450 pesos en las góndolas. Foto DIARIO 26.

Por estas horas se sumó otro dato en torno a la yerba mate. Increíblemente en tiempos de inflación y aumentos constantes, el insumo más consumido por los argentinos está cada vez más caro. Según el recorrido por las góndolas de Diario26.com, el precio de la Yerba Mate Rosamonte con palo cotiza de 1 kilo cotiza a $437,40 en los supermercados Disco y Jumbo.

Mientras que el precio del Champagne Mumm Cuvee Extra Brut de 750 cc es de $419,90, tal como se ofrece a los consumidores tanto en las góndolas como en las compras online de ambas cadenas de supermercados mencionadas.

El Champagne, es más barato que algunas yerbas mate. Foto DIARIO 26.

Cada vez que la gente va a los supermercados, manifiesta su preocupación por los precios en las góndolas. Los productos están cada vez más caros y afectan el bolsillo. "Cobro el sueldo y lo invierto en la comida, la plata no dura nada", expresó Julián con indignación, consultado por Diario 26. "No se cómo va a seguir todo esto. Yo voy al super chino todos los días y no traigo nada. Sobre la yerba, justamente, tengo que mirar todos los precios para comprar el de menor costo. Es una barbaridad lo que aumentó", afirmó Natalia a nuestro sitio, consultada al respecto.

Recientemente, desde Consumidores Libres nos manifestaban que la gente está preocupada por los aumentos. En diálogo con Diario26.com, el representante legal de la entidad, Héctor Polino dijo que -en este caso hablando de la suba del 51% de la Canasta Escolar- en la calle le dicen que "el dinero no alcanza y es la preocupación" y que "los precios continúan aumentando, la plata no alcanza y hay incertidumbre con respecto al futuro".

En el caso de la yerba mate, al parecer, será el insumo preferido de los argentinos pero a la hora de los costos, el champagne ya se muestra más accesible en los negocios. ¿Seguirá aumentando el compañero de cada desayuno y merienda nacional?

Por Claudia Seta*

*Licenciada en Comunicación Social. Periodista. Diario26.com

Twitter @setaclaudia IG @claudiaseta