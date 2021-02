Asistencia de Telecentro.

En estos tiempos de trabajo remoto y mayor presencia en tu casa, el funcionamiento de internet es fundamental.

TELECENTRO te ofrece la mayor velocidad de conexión para que disfrutes o puedas hacer lo que necesites.

De todos modos, te damos los más sencillos consejos por si surge algún inconveniente.

¿Sabías que algunos problemas de conexión a internet pueden solucionarse si reiniciás tu módem?

Si no podés navegar correctamente, te sugerimos que sigas estos pasos:

- Desenchufá tu módem. Tenelo apagado unos diez segundos y volvé a enchufarlo.

- Cuando todas las luces estén encendidas nuevamente, conectate a internet.

- Chequeá que puedas navegar con normalidad.

- Recordá que si tenés un router o repetidor, es necesario reiniciarlo también.

Si los inconvenientes continúan, consultá nuestro Centro de Ayuda en telecentro.com.ar, o escribinos por WhatsApp al 1163809500.