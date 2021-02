Caos en el centro porteño, NA.

Organizaciones sociales cortaron hoy el Puente Pueyrredón y luego protestaron en el centro porteño frente al Ministerio de Desarrollo Social para "exigir trabajo y mayor asistencia a los comedores", ante la dura situación generada por la crisis en medio de la pandemia de coronavirus.



De la multitudinaria marcha participaron integrantes del Polo Obrero (PO), el Movimiento Teresa Rodríguez-histórico, MTR-votamos luchar, el Movimiento 29 de Mayo, Barrios de Pie-Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, MST-Teresa Vive, el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), la Agrupación Creando Conciencia y el Frente de la Resistencia, entre otros.

Your browser does not support the video element.

"Cientos de comedores populares estuvieron sin recibir comida y cuando lo hacen es cada vez con peores insumos", aseguró la referente del MST "Teresa Vive" Mónica Sulle.

Noticias relacionadas

La dirigente social también remarcó que "tampoco hay planes de trabajo digno, ni aumentos en las partidas de ayuda social".



"Hoy salimos a la calle por todos estos reclamos y exigimos soluciones", subrayó Sulle, tras considerar que "no puede ser que digan que no hay recursos, mientras le siguen pagando al FMI todos los meses millones de dólares".



La protesta, que también cuestionó la suba de precios en los alimentos, comenzó antes del mediodía con el corte en el Puente Pueyrredón, y luego los manifestantes avanzaron por esa vía hasta el centro porteño.

Your browser does not support the video element.

En la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, frente a la cartera de Desarrollo Social realizaron un acto y cerca de las 16:00 comenzó la desconcentración.



Fuentes del Ministerio que lidera Daniel Arroyo señalaron a NA que "los reclamos de esta movilización se solucionan en una mesa de trabajo, como tantas que están funcionando en el Ministerio de Desarrollo Social".

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

Masivo reclamo de organizaciones sociales. Canal 26.

"El equipo del área de Asistencia Crítica de la Secretaría de Articulación de Políticas Sociales prevé reunirse con los dirigentes para iniciar esas reuniones para encontrar soluciones a sus necesidades", indicaron.



Al respecto, la referente de Barrios de Pie Silvia Saravia reclamó: "No queremos que nos sienten en una mesa para mentirnos".