Presos en cárceles federales. Foto: NA.

Por la pandemia del Covid-19, en 2020 se registró la cifra más alta de muertes ocurridas en los últimos diez años en cárceles federales del país. Así surge del último informe anual de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que está a cargo del fiscal Héctor Andrés Heim, en el que se confirmó que se registraron 58 fallecimientos.

En 2017 hubo 41 decesos, al igual en en 2018, mientras que en 2019 se registraron 50 fallecimientos, por lo que el nuevo número de 2020 implica un aumento del 16 por ciento respecto del año anterior, según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación. El reporte detalla que la crisis sanitaria de Covid-19 implicó la principal causa de las muertes, con 17 personas fallecidas en siete establecimientos. Esas personas tenían entre 46 y 86 años, y en 22 casos, tenían menos de 40.

En el informe anual se señaló que durante la última década se registraron 492 muertes en total.

Además, el trabajo estadístico reflejó una alta concentración de muertes en el Complejo II de Marcos Paz y I de Ezeiza, ya que en ellos ocurrieron la mitad de los fallecimientos (29).

A su vez, se ratificó la tendencia de los últimos años de crecimiento de los fallecimientos no traumáticos (40), se mantuvo estable el número de muertes violentas (16), y en dos casos no se registraron datos. En relación a la muerte de mujeres durante 2020, se registraron tres casos, mientras que en 2019 se había informado sólo uno: estos tres decesos implican el número más alto en cinco años, ya que desde 2016 no existían fallecimientos.

Según se explicó, el documento estadístico fue elaborado mediante los partes de notificación de los fallecimientos enviados por el Servicio Penitenciario Federal a la PROCUVIN; y toda la información es confrontada con la de otros organismos de monitoreo, principalmente la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y se indicó, además, que el reporte elaborado por la dependencia del MPF tiene como objetivo la identificación y tipificación de las muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios federales.