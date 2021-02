Nueva película de Mortal Kombat

El primer tráiler del nuevo filme sobre el videojuego "Mortal Kombat" fue dado a conocer con la particularidad de que, además de los icónicos Sub-Zero y Scorpion, un desconocido Cole Young forma parte de los protagonistas.

Es más, según se desprende del video difundido por Warner Bros., Cole, un luchador de MMA, será el hilo conductor de la cinta, dejando de lado a Johnny Cage -quien ni aparece-, el personaje principal de las dos malogradas versiones anteriores.

Your browser does not support the video element.

En el tráiler, un equipo conformado por Cole, Sonya Blade, Kung Lao, Liu Kang y Kano decide sumarse al torneo de artes marciales Mortal Kombat, que, según el guion de los videojuegos, es el evento en el que se dirime el futuro del mundo y del universo.

Noticias relacionadas

Otra particularidad: Kano, que en la historia original forma parte del ejército del malévolo Shang Tsung, en esta oportunidad defenderá a los humanos. Goro, Milena y Reptile forman parte del elenco de luchadores.

Ópera prima de Simon McQuoid, quien cuenta con una extensa carrera en comerciales, tiene su estreno previsto para abril, luego de un rodaje que sufrió altercados por las restricciones de la pandemia.