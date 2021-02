El Dipy en la mesa de Mirtha Legrand. Foto: Canal 13.

El Dipy recibió la suspensión de su cuenta de Twitter luego de la denuncia anónima de un usuario. El músico recurrió entonces a una cuenta alternativa, que ya había usado en enero frente a un episodio similar.

El músico tiene casi medio millón de seguidores en las redes sociales, y aprovechó las cuentas de Instagram y TikTok para que sus fans lo sigan en su cuenta alternativa.

"Me aparece la cuenta suspendida, ¿por qué será? Hagan rt y corran la voz que seguimos por acá". Luego, se explayó en un nuevo mensaje en el que fue más directo al realizar una lectura política sobre esta inesperada circunstancia. "Con la suspendida (SIC) de la cuenta, los militantes de la polenta y la pobreza se olvidaron que además de tener casi 50 mil seguidores acá, también tengo Instagram y TikTok Jajaja. Nunca me van a callar. Y ahora me voy a poner peor. Y voy a usar las tres redes", advirtió.

Noticias relacionadas Me aparece la cuenta @dipypapa suspendida porque será? 🤣

Hagan rt y corran la voz que seguimos por aca — Eldipypapaok (@eldipypapaok) February 18, 2021

Con la suspendida de la cuenta @dipypapa , los militantes de la polenta y la pobreza se olvidaron que además de tener casi 50 mil seguidores aca, tambien tengo instagram y tik tok.

Jajajaj

Nunca me van a callar.

Y ahora me voy a poner peor.

Y voy a usar las 3 redes..😘RT pic.twitter.com/2mTLNVG2o7 — Eldipypapaok (@eldipypapaok) February 19, 2021

El Dipy comenzó a tener gran repercusión por sus mensajes en las redes sociales, y con las apariciones televisivas con mensajes que comenzaron a incomodar a la clase política en general, y al Gobierno en particular.

Una publicación que generó mucha repercusión en los medios de comunicación, fue cuando días atrás posteó foto de los cortes de carne a precios populares cuyo estado generaron indignación. "Un pedazo de grasa, ni a un perro se le da esto. Se cagan en la gente, se cagan en el hambre de la gente", posteó El Dipy.