Un vecino de Alfredo Poggetti, el suboficial retirado asesinado ayer por la noche en el barrio porteño de Barracas, contó que en la cuadra donde se produjo el crimen hasta el año pasado había un policía "pero lo sacaron". Por el asesinato de Poggetti todavía no se produjo ninguna detención, según confirmaron fuentes policiales.

"Estamos a 30 metros. Escuché las detonaciones, me asomé y vi a la mujer que estaba agachada atrás del auto. Salimos todos de a poco. Uno de los vecinos insultaba a los ladrones, que salieron corriendo", contó Luis, quien vive en la cuadra donde se produjo el crimen.

"Supuestamente ya encontraron a los asesinos, pero por falta de elementos los dejaron libres aunque ya sabemos que fueron ellos: un policía los reconoció", agregó. y completó: "Este hombre se quiso defender porque se le metían a la casa. Fue un fusilamiento. Hasta hace un año y pico atrás teníamos en la calle al policía que todos anhelábamos, pero de un día para el otro no lo tuvimos más".

En la noche del jueves Poggetti, suboficial retirado de la Policía Federal, fue asesinado luego recibir al menos tres disparos cuando intentó evitar que cuatro delincuentes ingresaran a su vivienda del barrio porteño de Barracas y por el crimen hay tres detenidos.

Fuentes policiales informaron que el hombre fue interceptado por los delincuentes armados cuando intentaba ingresar a su domicilio, el hombre habría intentado impedir que ingresen a su casa y los sujetos le efectuaron al menos tres disparos que le provocaron la muerte.

Según se indicó, minutos más tarde efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) con jurisdicción en la zona y de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar y detuvieron a tres sospechosos, dos hombres y una mujer, pero que luego fueron liberados.

En tanto, se supo que la víctima es el padre del jefe de sistemas del canal América y su yerno, quien es camarógrafo de la citada señal señaló que el hombre fue asesinado "por defender a la mujer, porque la mujer está enferma".

"Era retirado de la Policía Federal y los delincuentes le habrían dado tres disparos", relató, tras lo cual dijo: "Se llevaron al abuelo de mi hijo de tres tiros. ¿Cómo le explico a mi hijo de 13 años que no lo va a ver más?.

Asimismo contó: "Se estaba por jubilar, su sueño era vivir en el mar. No sé si quiso sacar su arma reglamentaria o le dispararon primero y después le quisieron robar". Los vecinos de la víctima se mostraron indignados ante el crimen de Poggetti, a la vez que reclamaron por mayor seguridad y justicia para el hombre asesinado.