Ante la inseguridad, bueno es saber tomas de artes marciales. Al menos eso es lo que se pudo ver en la ciudad de Pergamino, donde un ladrón robó este miércoles un par de zapatillas en un negocio y se fugó corriendo hasta que fue interceptado por un vecino karateca en plena calle.

Eduardo Rocchi, estaba sentado en un bar de la cuadra. Es campeón de torneos provinciales, nacionales y ex integrante de la Selección Nacional de Karate-Do. Relató el hecho: "Escuché los gritos y ni pensé, reaccioné".

"No sabía si había robado, si había matado. Pero mi esencia es intervenir", dijo al programa en Arriba Argentinos. El ladrón corría por la peatonal San Nicolás, entre las calle Pueyrredón y Mitre. De inmediato, reaccionó el karateca.

El héroe relató: "Corrí 10 metros, me interpuse, le hice una llave y lo pude reducir". Así lo sostuvo hasta que intervino la policía, tomado del cuello y revisando que no tuviera armas encima. "Si hubiese estado armado, yo hubiera hecho lo mismo", dijo ante el hecho delictivo.

"Estaba enardecido", sostuvo y agregó: "Me quería atacar". "En ese momento la gente arengaba para que le pegue", remarcó el karateca.

Rocchi es campeón mundial del estilo Jogu Ryu. "Traté de no ser en ningún momento violento ya que nunca fue la intención. No iba a permitir que lo linchen por un par de zapatillas", recordó sobre el incidente.

El hecho recordó otro acto delictivo ocurrido en 2020. Fue una luchadora de jiu-jitsu, llamada Brisa, que le dio una paliza a un ladrón que quiso arrebatarle el celular. Lo corrió y lo golpeó en el centro de Mar del Plata. Fue filmado por gente que pasaba por el lugar. Tras la paliza, lo tomó del cuello.

"Hijo de p... andá a laburar, estoy todo el día encerrada trabajando como para que vos me robes", decía la luchadora ante el hecho. Los vecinos la calmaban tras el hecho violento sufrido.