Captura de video.

Un policía de civil mató hoy en la ciudad santafesina de Rosario a un hombre que intentó robarle una mochila con dinero e hirió a su cómplice que logró escapar, aunque más tarde fue arrestado al ingresar a un centro de salud, informaron fuentes de la fuerza. IMÁGENES SENSIBLES.

El hecho ocurrió esta tarde en avenida Arijón y Corrientes, en la zona sur de Rosario.

Dos personas que se movían en moto abordaron a un hombre que esperaba ingresar a un comercio de repuestos para ser atendido, indicaron voceros policiales.

Noticias relacionadas

El que iba en la parte trasera de la moto se bajó y, apuntando a la víctima con un arma, le quitó la mochila y el teléfono celular, agregaron las fuentes.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA ROSARIO3.

El robo quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona, que muestra que el policía, que estaba de civil, saca su arma y se enfrenta con los asaltantes.

El policía, cuya identidad no trascendió, se enfrentó con los ladrones y baleó en la espalda al conductor de la moto, que cayó muerto a pocos metros del lugar del robo, indicaron los voceros.

El otro delincuente escapó a pie y, tras descartar el arma y dos teléfonos celulares, ingresó a un taller mecánico para pedir ayuda, haciéndose pasar por víctima de un asalto.

Finalmente, el joven tomó un taxi y fue hasta el hospital de Emergencias de Rosario para hacerse atender.

Según fuentes policiales, allí fue identificado como quien unos minutos antes había intentado robar al policía de civil.

La investigación del hecho quedó a cargo del fiscal Gastón Ávila, quien en la escena del crimen adelantó que, de acuerdo con la información preliminar que pudo obtener y a las imágenes de las cámaras de videovigilancia, el caso podría encuadrarse como legítima defensa.