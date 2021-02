El paseo de Perseverance (Perseverancia) por Marte es como seguir la saga de Star Wars. Generó que todas las miradas estuvieran pendiente de su salida entre preparativos varios y su llegada ante la gran expectativa que ello implica.

Sin dudas, un avance científico que impacta en la humanidad. La nave espacial Mars 2020 de la NASA, con el róver Perseverance (Perseverancia) y el helicóptero Ingenuity Mars en su interior, se posó en Marte a las 17.56 de este jueves y dio señales que comenzó a funcionar en la superficie del planeta rojo, donde buscará rastros de vida microbiana.

"Estoy a salvo en Marte. La perseverancia te llevará a cualquier parte", tuiteó la NASA sobre la misión.

Primera imagen de Perseverance en Marte.

El éxito que significó su llegada provocó la inmensa felicidad en el control de la misión instalado el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por su sigla en inglés) de la NASA. El tiempo invertido finalmente daba sus frutos.

Fue entonces cuando la NASA contó lo sucedido. Publicó en la cuenta de Twitter de Perseverance una foto en blanco y negro tomada desde el dispositivo, mostrando la superficie granulosa del cráter de Jezero, ubicada en el hemisferio norte de Marte. Junto a la foto, un mensaje: "Hola, mundo. Mi primer vistazo a mi hogar para siempre".

After 203 days and 300 million miles, our @NASAPersevere landed on Mars at 3:55 p.m. EST on Feb. 18. After spending some time checking out its systems, it'll be rolling across the Red Planet, looking for signs of ancient Martian life. https://t.co/3Tr7doXdJS pic.twitter.com/FhwoXz5l4n

Perseverance es el quinto vehículo que se posa sobre Marte tras una primera misión exitosa en 1997. Fueron todos proyectos de Estados Unidos y significó, además, el noveno acercamiento de la NASA a ese planeta.

Perseverance está equipado con un brazo robótico de dos metros y tiene 19 cámaras, dos micrófonos e instrumentos de tecnología de punta. Fue lanzado el 30 de julio del 2020.

En su estadía en Marte, el róver buscará señales de vida microbiana pasada, recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra, caracterizará la geología y el clima de Marte y allanará el camino para la futura exploración humana más allá de la Luna.

Se centrará, además, en la astrobiología, el estudio de la vida en todo el universo.

Perseverance transporta un experimento tecnológico, el helicóptero Ingenuity Mars, que intentará realizar el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta.

Según los experimentados científicos de la misión Mars 2020, el cráter Jezero, el sitio en el que se posó Perseverance, podría albergar evidencia de vida. Se sabe que hace 3.500 millones de años en ese lugar había un gran lago, con su propio delta del río, y creen que, si bien el agua puede haber desaparecido hace mucho tiempo, en algún lugar dentro del cráter de 45 kilómetros de ancho, o a lo largo de su borde de 610 metros de altura, podría haber biofirmas que confirmarían que la vida existió allí en algún momento.

En su recorrido, Perseverance registrará todo lo que sea posible, tomando muestras para ser analizadas ante presuntos rastros microscópicos de organismos antiguos. Los conservará hasta que otra misión vaya a buscarlas. Sería desde 2030, en adelante.

Ken Farley, uno de los científicos que forman parte del proyecto y muy entusiasmado con esta misión a Marte, dijo que los colegas expertos "que estudiarán estas muestras están todavía en la escuela, puede que ni siquiera hayan nacido todavía".

Where am I now? Check out this interactive map to zoom in and explore my landing site:https://t.co/uPsKFhW17J



And for the ground level view, my first images are here, with many more to come in the days ahead:https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/B6TJTikAyX