Horacio Verbitsky

Horacio Verbitsky reveló que decidió recibir la primera dosis de la Sputnik V esta semana luego de que tuviera un brote de casos en su círculo íntimo. Sin embargo, el modo en que se inoculó levantó polémica.

“Dije que quería esperar pero al final ayer me vacuné”, explicó en el programa Habrá Consecuencias que se emite por radio El Destape. Una de las razones que lo impulsaron a tomar la decisión fue que hubo nueve contagios entre sus familiares, “un número grande para una familia chica”.

“Se contagiaron de todas las edades, sexos, desde más de 70 a apenas un año. Hombres, mujeres. En sus 30 y 40 años. Y uno de ellos murió, además, lo cual fue muy dramático y tuvo un gran impacto en toda la familia. Por otro lado, un hijo mío que es biólogo molecular me dijo que los efectos secundarios posibles son un riesgo menor en relación al riesgo que es contraer la enfermedad”, detalló Verbitsky.

“Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó.

“Para mí ese hospital tiene un significado especial porque allí murió mi padre hace 42 años, pero cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me decía que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio (de Salud) y me fui allí”, aclaró Verbitsky.

“No sentí ningún dolor, ni tuve ningún efecto secundario. Me dijeron que se podía hincar el brazo, pero no se hinchó, que podía tener fiebre, cansancio o decaimiento y no tuve nada”, sentenció. En tanto, el próximo martes 2 de marzo va a recibir la segunda dosis de la Sputnik V.

“Quería rendir cuentas de que cambié de opinión, que lo hice, y estoy contento de haberlo hecho”, concluyó el periodista.