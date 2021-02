Un colectivo de la línea 93 se incendió en pleno barrio de Villa Urquiza y al menos dos dotaciones de bomberos fueron necesarios para apagar el fuego que también se extendió a una vivienda.

Sucedió en la calle Mariano Acha, en la intersección entre Pedro Rivera y Roosvelt y terminó con la explosión del rodado.

Por eso, el fuego se expandió en primer término hacia un árbol y luego hacia un edificio, que debió ser evacuado pero "en orden y sin pánico", según informó la Policía de la Ciudad.

Las escenas registradas por los vecinos de la zona muestran muchísimo humo negro y se escuchan varias explosiones del colectivo de la línea 93. Gracias al trabajo de los bomberos, no se registraron heridos de gravedad.