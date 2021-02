Piqué vs Griezmann.

La dura derrota de Barcelona por 4-1 ante PSG por Champions sigue dejando tela para cortar. Uno de los temas más comentados fue el enfrentamiento entre Griezmann y Piqué quienes cruzaron insultos y reproches.

Días después el técnico del conjunto catalán, Ronald Koeman, habló sobre esto.

“Durante un partido hay mucha emoción y siempre hay cosas que no se pueden aceptar. Es bueno que haya gente así en el equipo. Son momentos de alta tensión en un partido. Si pasa durante un partido no tengo ningún problema, me gusta, pero después hay que comunicarse. Estar callados y ver qué pasa no me gusta”, reflexionó el entrenador.

Noticias relacionadas

“Gerard está bien. Hicimos bien en hacerlo jugar 60-65 minutos el otro día, no ha tenido problemas. Ha entrenado sin problemas y está disponible”, dijo sobre el defensor central.

El defensor español comenzó a gritar en contra de sus compañeros. “Una puta posesión larga, joder. ¡Me cago en la puta, vamos! Ostia puta, una posesión larga”, expresó.

Your browser does not support the video element.

Antoine Griezmann fue el único en responderle: “C... de su madre”, dijo. “No, la c... de tu madre tú. Estamos sufriendo y llevamos cinco minutos así”, contestó el defensor. Luego apareció el arquero alemán del Barcelona para intentar calmar las aguas con algunas indicaciones: “Una posesión larga. Dale, dale, dale las marcas. Vean atrás, Grizzi más derecha”.

“Estamos mal, estamos corriendo como locos”, continuó Piqué. Griezmann fue el único en responderle: “Yo también corro como loco”.