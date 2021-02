Abogado del femicida de Ivana Módica: "No hay excusas para quitarle la vida a una mujer"

"Como persona, siento mucho dolor por la muerte de Ivana y de todas las demás que han perdido su vida injustamente. No hay excusas para quitarle la vida a una mujer. Me parece que como sociedad no estamos encontrando el camino para evitar estas muertes", dijo el abogado Felipe Jure en un escrito.