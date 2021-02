Carlos Tevez y Segundo Tevez, su padre.

Este domingo se conoció la triste noticia sobre el fallecimiento de Segundo, el padre que se hizo cargo de la crianza de Carlos Tevez luego de la muerte de su padre biológico. El jugador de Boca Juniors, y toda su familia, viven los momentos más duros, de inmenso dolor.

Segundo Tevez había sido internado hace ya varias semanas y peleaba por su vida. De todos modos, los médicos habían avisado previamente a Carlos Tevez y los suyos sobre que no había posibilidades de recuperación.

Segundo Tevez estaba internado en un sanatorio desde hacía 45 días, ya que había sido positivo en coronavirus, pero además tenía un cuadro general de riesgo y llegó a estar en grave estado.

Segundo Tevez luchaba contra una dura enfermedad y tenía solo 58 años de edad.

El 10 de Boca se encontraba este domingo en la ciudad de Rosario para enfrentar a Newell's Old Boy. Tras recibir la dolorosa noticia con la confirmación del fallecimiento de su padre, Tevez regresó de urgencia a Buenos Aires.

Antes dijo: "Se puso la familia al hombro y sacó a todos adelante".

Recordó hace poco también el delantero: “Siempre me fue con la verdad. Me agarró un día y me contó lo de mi papá verdadero. Me dijo que no era mi papá, a mi papá lo habían matado antes que yo naciera. Ese es Segundo, el que se puso la familia en el hombro y sacó la adelante”.

Y agregó que “él me motivaba para que yo jugara a la pelota. Siempre daba el ejemplo para que no terminara drogada o me dijeran ´pobrecito´”.

Fallecimiento de Segundo, el padre de Carlos Tevez. Canal 26.