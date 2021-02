Asteroide y el planeta tierra, imagen ilustrativa.



El Virtual Telescope Project tomó la imagen del asteroide 99942 Apophis con la unidad del telescopio robótico Elena mediante una única exposición de 300 segundos del cielo.

El asteroide Apophis, que lleva el nombre del antiguo dios egipcio del mal, la oscuridad y la destrucción, llamó la atención de los astrónomos desde 2004, cuando se indicaba que existía una probabilidad relativamente alta de colisión contra nuestro planeta para 2029. Sin embargo, las nuevas observaciones redujeron casi a cero la probabilidad de impacto para ese año.

La imagen muestra al asteroide como un pequeño punto blanco marcado con una estela a su derecha. Pese a lo pequeño que aparenta ser en la foto, su tamaño real se estima en unos 340 metros de ancho.

Noticias relacionadas

Asteroid #Apophis is well visible again, here it is our latest image, looking forward to share it live next month.#asteroids #AsteroidDay #AsteroidDayItalia



👇👇👇https://t.co/hYYVxXe6of pic.twitter.com/RFQWcCc7NH