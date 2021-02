Informe exclusivo de Canal 26 sobre la mala gestión de Ameal.

En diciembre de 2019, Jorge Amor Ameal llegó a su segunda presidencia de Boca Juniors, reemplazando a Daniel Angelici, quien lo había superado anteriormente en dos oportunidades. El As de espadas, Juan Román Riquelme, lo hizo desembarcar en el sillón, y está claro que por sus antecedentes hubiese sido imposible.

Su primera gestión, en 2008, llegó tras la muerte de Pedro Pompilio, asumiendo por ser el vice presidente primero, y un mes después heredó su único título. De ahí en más, Boca empezó a desmoronarse. Fue décimo cuarto, décimo sexto y décimo segundo. Será por eso que el socio de Boca le dio la espalda.

En su gestión varios ídolos besaron la lona. El más llamativo fue Carlos Bianchi, a quien contrató como manager, exponiéndolo y sin demasiados resultados.

Además, se fueron técnicos muy queridos. Basile, Ischia, Álves, Borghi y Pompei, pasaron sin pena ni gloria, pero Ameal insistió y tuvo revancha. Recurrió al ídolo máximo de la historia de Boca y ganó con el imán Riquelme, por más de la mitad de los votos.

Ese fue su gran mérito, llegar a la presidencia sin tener que gobernar, y cuando aparece queda desairadao, como al reunirse en Puerto Madero con su par riverplatense. Anunciaron con bombos y platillos que se plantarían en AFA para lograr torneos largos con menos equipos, que haya descensos y más dinero.

¿Resultado? Más equipos, el mismo dinero y torneos cortos sin descensos.

Mientras tanto, el plantel es un polvorín y Ameal parece resultar ajeno, como si no fuera el presidente. Jugadores en fiestas clandestinas, acusaciones entre los futbolistas, una Libertadores decepcionante y fotos de referentes con opositores.

Con este complicado marco para Jorge Amor Ameal, es que CANAL 26 presentó un detallado y revelador informe exclusivo, que deja claramente expuesta su pésima gestión, que lo convierte en el presidente que no preside.

La mirada de "Fútbol sin manchas" sobre la presidencia de Ameal. Canal 26.