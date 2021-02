Maradona y Cosachov.

Diego Maradona no descansa en paz. Por estas horas se habla de la increíble suma que cobró su psiquiatra por el certificado trucho que le pidieron sobre un diagnóstico del que ella misma se burla: "¿Orientado? Jaja".

La investigación sobre el entorno del Diez sigue dando que hablar. Según los chats, la psiquiatra Agustina Cosachov se burló así del pedido del médico Leopoldo Luque el día 26 de octubre de emitir un certificado, que habría pedido el abogado Matías Morla, sobre el estado de salud del astro del fútbol mientras transitaba sus días más difíciles.

Las comunicaciones son investigados por la fiscalía sobre los partes de Diego que estaba en su casa de Brandsen. Al parecer, la médica emitió la constancia sin revisarla, pese a que su abogado, Vadim Mischanchuk, afirma que dicho diagnóstico pudo haber sido por Skype. Pero en la conversación publicada por Raúl Kollmann en Página 12, nada de eso consta.

Según la charla, Luque le dice a Cosachov: "Hay cambio de planes. Se descarta la internación domiciliaria. Matías quiere un certificado de que Diego está orientado en tiempo y espacio". "¿Orientado? Jaja", responde ella. Y el médico neurocirujano continúa: "Bueno, vos poné que cuando lo viste, lo viste bien".

Además, el certificado firmado por Cosachov tiene fecha falsa del 20 de octubre, siendo que los chats son del 26 de dicho mes. "Maradona se encuentra perfectamente orientado en tiempo y espacio", dice el mismo.

Ya para el día 31 de octubre, cumpleaños de Maradona, se había dado la orden de "reducirle la medicación para que pueda estar presentable". Finalmente, ese día se presentó fugamente en la cancha del Lobo para recibir un homenaje, pero su estado no era el mejor: apenas podía caminar y hablar. Luego de la ceremonia, regresó a su hogar en el country Campos de Roca.

Todo sucedió días después de la conversación entre los médicos en la que hablaban de la posibilidad de una internación domiciliaria. "Tiene que haber una ambulancia de alta complejidad, enfermeros varones, especializados en adicciones y tenemos que convocar un médico clínico, un toxicólogo y un neurólogo especializado en adicciones”. El objetivo era tratar una posible "demencia alcohólica” o “rasgos de Parkinson”, según indican los chats. Pero todo quedó en la nada.

Según la nota mencionada, el 7 de noviembre, la psiquiatra facturó 95 mil pesos por por el certificado sobre la "perfecta orientación en tiempo y espacio".

Del 5 al 19 de noviembre se supo que Maradona "no para de dormir", "que tiene un ronquido preocupante, con una respiración con ruido extraño". La familia expresa preocupación porque no se levanta, pero ella lo minimiza con un lenguaje de una total informalidad.

“Che, banquen un cacho. No está pidiendo alcohol. Que se levante a desayunar cuatro medialunas no lo va a mejorar”, contesta. Por esos días, también hay un pedido para que la familia no vaya, así Diego podía tener "aire".

Además de Luque y Cosachov, la causa en la que se investiga un eventual "homicidio culposo", sumó otros tres imputados: el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros que lo asistieron en sus últimas horas, Ricardo Omar Almirón, del tuno noche/madrugada, y Gisella Madrid, de la mañana.

Entre este lunes y martes, la Fiscalía General de San Isidro, a cargo de la investigación, convocará a la junta médica para tener opiniones sobre la existencia o no de negligencias graves, entre otras cosas.

La junta médica funcionará en los primeros días de marzo sobre la base de puntos de pericia formulados por los fiscales.