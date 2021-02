Atentado en Afganistán. Canal 26.

Al menos dos personas han muerto y cinco más han resultado heridas por la explosión de una bomba detonada este domingo en Kabul, la capital afgana, según ha informado la Policía.

El artefacto fue detonado al paso de un vehículo de las fuerzas de seguridad. Entre los heridos hay una mujer y dos menores, según recoge la televisión afgana Tolo News. Los fallecidos son el conductor del vehículo y un transeúnte.

Otras fuentes apuntan a tres fallecidos en este atentado, perpetrado cerca de la rotonda de Baraki en la tarde del domingo, una hora de intenso tráfico.

En el último mes se han contabilizado 66 incidentes de seguridad y criminales en la capital que se han saldado con la muerte de 51 personas, según el recuento de la cadena Tolo News.