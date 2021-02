Tinelli y Latorre.

En medio del escándalo en el Gobierno por el "Vacunatorio VIP" y tras la aparición en redes sociales de una lista de famosos que se habrían inoculado, varios de ellos salieron a despegarse de esa situación.

Uno de ellos fue Marcelo Tinelli. quien aseguró que se trata de una "fake news" y que "es falsa esa lista".

Tinelli, actual presidente de la Liga Profesional de Fútbol, afirmó que nunca se aplicó la vacuna dialogando por intermedio de la red social Twitter con el comentarista y ex futbolista Diego Latorre.

"Es una fake news que anda dando vuelta desde ayer. YO JAMÁS ME VACUNÉ, NI NADIE DE MI FAMILIA, y aparezco también. No le des bola y disfrutá la vida. Besos Dieguito", expresa en un intercambio con el ex delantero de Boca.

Otro de los famosos que se pronunció al respecto es el periodista de espectáculos y ex jurado de ShowMatch Ángel de Brito.

"Por supuesto que NO ME VACUNÉ en el ‘Vacunatorio Vip’ de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes", expresó en el programa Los Ángeles de la Mañana, de Canal 13.

Como coletazo del escándalo por el Vacunatorio Vip y la renuncia del ministro de Salud Ginés González García, comenzó a circular en las últimas horas por las redes sociales y chats de WhatsApp una lista de supuestos famosos que habrían recibido la vacuna contra el coronavirus.

El pasado viernes se desató un escándalo cuando el periodista Horacio Verbitsky admitió en declaraciones radiales que recibió una dosis de la Sputnik V tras un intercambio con el entonces ministro de Salud, Ginés González García.

Por ese motivo, el presidente Alberto Fernández decidió pedirle la renuncia al titular de la cartera sanitaria nacional y designó a Carla Vizzotti, exsecretaria de Acceso a la Salud, en su lugar.