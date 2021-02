El grupo Daft Punk se separó.

El sitio norteamericano Pitchfork contrastó la veracidad del posteo con Kathryn Frazier, publicista del dúo francés, aunque no consiguió que éste le revelara las razones de la ruptura entre Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter.

Consolidado desde hace años como un proyecto bailable de rescate vintage, Daft Punk se había formado en París, en 1993, y fue ganando terreno a partir de misterio y tracks irresistibles.

Misterio, porque sus miembros sólo afrontaban fotos y conciertos en vivo con cascos espejados y trajeados como robots. Y tracks irresistibles porque eso eran, precisamente, los que se cortaron de sus primeros discos Homework (1997) y Discovery (2001).

Around the World, Da Funk, One More Time y Harder, Better, Faster, Stronger fueron los temas de la transición del siglo pasado a éste que convirtieron a los franceses en estrellas irrefutables del house con “toque francés”.

Una condición que abonaron con el monumental Random Access Memories (2013), un disco concebido como manifiesto de reivindicación pistera de los ‘70 en el que de Homem-Christo y Bangalter colaboraron con Pharrell Williams, Julian Casablancas, Nile Rodgers y Giorgio Moroder, entre otros.