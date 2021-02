El increíble choque se produjo en la intersección de Court Street y 12th Street en Salem, el pasado 16 de febrero de 2021, y quedó registrado por la cámara del tablero de mandos del conductor de nombre Sean Smith.

El hombre de 41 años detuvo su vehículo justo antes del paso a nivel. Viendo así toda la situación impactante en la colisión.

Según el departamento de bomberos de la ciudad de Salem, el choque no produjo descarrilamiento y ni el conductor del camión, ni los pasajeros del tren resultaron heridos.

Noticias relacionadas

El accidente tuvo lugar tras el paso por la ciudad de una tormenta de hielo que provocó una multitud de cortes eléctricos que terminó afectando, entre otras cosas, a las luces de advertencia del paso a nivel.

Your browser does not support the video element.

En las imágenes se puede ver cómo el camión atraviesa el paso a nivel y deja atravesado su remolque en mitad de las vías del tren, con la mala suerte de que un tren se encuentra a escasos segundos de hacer aparición en escena.

El accidente de tránsito fue una imprudencia total del conductor del camión. Cuando el camión se da cuenta de su error y trata de dar marcha atrás es demasiado tarde y tren termina colisionando a gran velocidad.