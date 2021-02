Coronavirus en Estados Unidos, REUTERS.

Las personas fallecidas en los Estados Unidos tras contraer el coronavirus Covid-19 ya superaban el medio millón desde el inicio de la pandemia, mientras que la cantidad acumulada de infectados superaba los 28 millones.

"Más estadounidenses han muerto en un solo año de esta pandemia que en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas", expresó el presidente estadounidense, Joe Biden, al hacer referencia a la trágica cifra.

Según el registro hasta las 22:50 (hora argentina), de la Universidad John Hopkins, ya se habían contagiado 28.185.469 personas desde el inicio de la pandemia y los muertos sumaban 500.201.

Noticias relacionadas

El primer deceso por la pandemia en Estados Unidos, el país más afectado por el brote, se produjo el 6 de febrero de 2020 en la Bahía de San Francisco.

Coronavirus en Estados Unidos, REUTERS.

México e India, que son las naciones que siguen en ese listado de la Universidad, contabilizan 180.000 y 156.000 muertes por Covid-19, respectivamente; cifras por las que Estados Unidos pasó desde septiembre del año pasado Además, Estados Unidos duplica las cifras de muertes de Brasil, el segundo país americano más afectado por la pandemia.

Anthony Fauci, el principal experto de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, se pregunta "cómo un país rico y sofisticado puede tener el mayor porcentaje de muertes y ser el país más afectado del mundo".

Para el científico, la división política en los Estados Unidos colaboró con la fuerte incidencia del coronavirus.

"Sabes, por experiencia histórica, que cuando no tienes unanimidad en el enfoque de algo, no eres tan eficaz en cómo lo manejas. Así que creo que tendría que asumir que si no hubiera tanta división, tendríamos un enfoque más coordinado", concluyó en julio pasado.