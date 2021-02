Rover Perseverance en Marte, Foto: JPL/NASA.

La NASA hizo público un vídeo captado por Perseverance de su aterrizaje en la superficie de Marte. Gracias a varias cámaras, el descenso del rover, del tamaño de un coche, quedó inmortalizado en imágenes tan impresionantes como inéditas. Estas ayudarán a los equipos de la NASA a comprender mejor lo que ocurrió durante el aterrizaje, el primero de este tipo.

El vehículo robótico Perseverance, que aterrizó el pasado 18 de febrero en el cráter Jezero de Marte, no deja de sorprender al mundo con logros audiovisuales.

Primero fueron imágenes en blanco y negro de su aterrizaje desde una perspectiva nunca antes lograda por otras misiones. Luego vinieron las “primeras fotografías a color" de la superficie del 'planeta rojo'. En particular una vista aérea del rover, suspendido de cables en su etapa de descenso de la "grúa del cielo", a unos metros de la superficie marciana. Pero era sólo un preámbulo.

Noticias relacionadas

Este lunes 22 de febrero, la NASA presentó un vídeo captado por Perseverance de su propio aterrizaje en Marte e incluso sonidos grabados en el planeta.

En el vídeo de aproximadamente tres minutos se observa al rover aterrizando en un remolino de arena y pequeñas rocas levantadas de la superficie del planeta por los potentes motores del cohete. Nunca antes se había visto un paracaídas abrirse en la atmósfera marciana, ni un rover descender al planeta.

El sonido de Marte

El viaje de Perseverance también pudo ser detallado de otra manera sin precedentes: gracias a un micrófono. En una conferencia de prensa, Dave Gruel, jefe de cámara de entrada, descenso y aterrizaje para esta misión, presentó grabaciones de sonido hechas en Marte. El experto invitó a los auditores a cerrar sus ojos e imaginarse en la superficie del planeta.

Por su parte, Pauline Hwang, directora estratégica de la misión, tranquilizó al público en cuanto al estado del precioso robot: "Va muy bien y está sano en la superficie de Marte. Sigue siendo muy funcional e impresionante".

El descenso y el aterrizaje de la nave es la hazaña más elaborada y difícil en la historia de los vuelos espaciales robóticos. El lugar elegido, el cráter Jezero, era el más arriesgado jamás intentado debido a su relieve.

Sin embargo, los científicos afirman que no hay sitio más ideal para perseguir el objetivo principal de Perseverance: buscar rastros fósiles de vida microbiana conservados en los sedimentos que se cree que se depositaron alrededor del delta.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars