Agente de tránsito atropellado en Córdoba.

ADVERTIMOS AL LECTOR POR LAS IMÁGENES DEL VIDEO.

Una mujer que había sido demorada por inspectores de Tránsito debido a que estaba mal estacionada terminó por arrastrar en el capot de su vehículo a uno de esos agentes, tras intentar fugarse cuando le confeccionaban la multa correspondiente.

Cuando vio que los agentes labraban la multa, se subió al auto, atropelló y arrastró al agente más de 300 metros en un accionar que pudo costarle la vida al trabajador municipal. Minutos después la mujer fue detenida. Todo quedó registrado por videos que filmaron transeúntes.

El violento hecho ocurrió en la ciudad de Córdoba, cuando efectivos de la Dirección de Control de Transporte identificó un auto que estaba detenido en un espacio no habilitado y perfectamente señalado en calle 24 de Septiembre al 1300, del barrio General Paz.

El personal de tránsito se hizo presente para realizar la infracción a la mujer que estaba en el vehículo. Pero, para sorpresa de los efectivos, la conductora intentó darse a la fuga contra todo.

En ese alocado intento de escape, se llevó por delante a uno de los servidores públicos a pesar del intento de varios de ellos por retenerla. Sin embargo uno quedó sobre el capot del rodado y fue arrastrado por tres cuadras sobre el motor del auto.

Al parecer, era el cumpleaños de la mujer y no llevaba los papeles correspondientes del auto. Por ese motivo, quiso escapar de los agentes y la multa correspondiente.

Tras el hecho, el personal de la Dirección de Control de Transporte se presentó en la Unidad Judicial N°13 para formular la denuncia correspondiente.