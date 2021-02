Alberto Fernández en México. Foto: Reuters.

El presidente Alberto Fernández aseguró este martes que la escasez de vacunas contra el coronavirus en la Argentina se debe a que el país firmó contratos que "no se están cumpliendo" por parte de los productores.

"Hay muchos contratos que se firmaron y se están incumpliendo por distintos motivos. Eso es lo que le está pasando a la Argentina. Tratamos de sortear la falta de vacunas recurriendo a todas las ofertas que se dan", remarcó el mandatario, quien volvió a insistir en la necesidad de "universalizar la producción de la vacuna" para que las mismas no sean "acaparadas" por las grandes potencias.

Así mismo, aseguró que lo que sucedió con la denominada "vacunación VIP" contra el coronavirus "es grave", pero pidió "terminar con la payasada" al afirmar que no existe un delito en torno a ello y llamó a los jueces y fiscales a investigar "los negocios de (su antecesor, Mauricio) Macri".

"El hecho es suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya tenido que dejar su cargo, pero terminemos con la payasada: que los fiscales y jueces hagan lo que deben. No existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila. No se pueden construir delitos graciosamente", indicó el mandatario.

"Quiero acompañar la gestión de México en favor de la universalización de la vacuna, que ha sido acaparada por algunos países", dijo también el presidente argentino.

En conferencia de prensa junto a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Estado subrayó que junto a México se llevó a cabo "la experiencia grata de producir la vacuna que los latinoamericanos necesitan para terminar con esta pandemia espantosa" e indicó que "el laboratorio argentino ha mandado 12 millones del principio activo para producir la vacuna".

Asimismo, Fernández se mostró elogioso de López Obrador y señaló que México "tiene un presidente como se merecen los mexicanos" y destacó que su país siempre acogió a los exiliados argentinos y de otros países latinoamericanos durante gobiernos no democráticos.

Conferencia de Alberto Fernández en México. Canal 26.