Mirtha Legrand: "Me pareció un horror lo de las vacunas vip".

En el día de su cumpleaños, Rosa María Juana Martínez, más conocida como Mirtha Legrand, habló del escándalo de las Vacunaciones Vip. Primeramente, la conductora negó que se haya vacunado, y aseguró que recién esta semana recibirá la primera dosis.

A los 94 recién cumplidos y siendo paciente de riesgo, La Chiqui dijo: "Me parece una vergüenza, realmente. Que suceda eso en la Argentina es vergonzoso. No entiendo como nadie advirtió a quien correspondía que eso no se debía hacer, que era inmoral. A nadie se le ocurrió frenarlo a tiempo, que es lo que debían haber hecho. Nadie dijo: ´Acá no se vacuna a nadie con privilegios´. Lamentablemente, no fue así".

Luego aseguró que cree que "las vacunas son confiables, a pesar que se hicieron en poco tiempo". "Me voy a vacunar esta semana", sostuvo sobre el proceso a seguir en la lucha contra el coronavirus.

Noticias relacionadas

En otro año pandémico, la diva dijo que no hará una celebración multitudinaria. Sólo estará con su hija, sus nietos, bisnietos y algunos amigos: "Seremos muy pocos, no se debe reunir mucha gente hasta que no pase la pandemia. Sólo los más íntimos".

Mirtha Legrand.

La diva de los Almuerzos, retornará este año con dos programas mensuales tal lo hablado con su nieto Nacho Viale mientras que su nieta Juana Viale será la conductora de los programas. En el 2020, Juana fue la revelación de la televisión a la hora de reemplazar el lugar de privilegio que su abuela tiene en la televisión.

Legrand tiene una carrera de trayectoria en el cine, el teatro y la TV con sus propios programas de almuerzos y cenas.