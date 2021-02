Ley de etiquetado.

Este martes las comisiones de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor se reunirán para escuchar a más de diez expositores sobre el proyecto de ley de Etiquetado Frontal de Alimentos.

Diputados se refirieron a la iniciativa y expresaron sus posturas en DTV. "Ha habido resistencia de sectores, y es lógico, porque las productoras de alimentos deben adecuarse. Pero la ley va a ser muy beneficiosa para la salud", consideró el diputado Guillermo Carnaghi (FdT) en relación al proyecto.

Your browser does not support the video element.

Por su parte, Eduardo Fernández (FdT) opinó: "La competitividad de las empresas no puede estar basada en la falta de información o en el incumplimiento de normas".

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El proyecto en debate indica que los productos que tengan exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías -según los valores máximos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud- deberán incluir en su cara principal un sello de advertencia con el fin de promover la alimentación saludable.