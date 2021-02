Luis Suárez, figura del Atlético de Madrid. Foto: Reuters.

El uruguayo Luis Suárez realizó fuertes declaraciones contra el Barcelona y aseguró que le molesto mucho la forma en la que se fue del club catalan. Además expresó su deseo de volver a jugar con Messi y reconoció “que más allá del jugador era un amigo” y que extraña “las conversaciones, no solo de fútbol, también de la vida”.

En una entrevista con la revista France Football, el delantero no ahorró críticas al Barça y a su actual entrenador, Ronald Koeman, que le dijo que no contaba con él.

“El Barcelona necesitaban cambios, eso lo acepto, pero me molestaron las formas, siempre traté de estar a la altura del club, de dar lo mejor de mí. No es fácil pasar seis años en el Barcelona y estar al nivel que yo estuve. Creo que merecía un cierto respeto en la manera de decirme que ya no me querían. Con mi orgullo, me dije que quería demostrar que sigo valiendo”, afirmó.

“Me molestó que me dijeran que era viejo y que ya no podía jugar al más alto nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso me disgustó. Si no hubiera hecho nada en un club como el Barça durante tres o cuatro años lo habría entendido, pero cada año metía más de 20 goles. Siempre tuve buenas estadísticas, por detrás de Leo” Messi, dijo.

Reconoció que el cambio de ciudad fue difícil para su familia, para sus hijos que se alejaron de sus amigos, pero lo consideró imprescindible porque “no sería feliz en un sitio donde no te quieren”.

“Es importante sentir que tienes la fuerza de superar los momentos difíciles. Esa siempre fue una de mis características: nunca bajo los brazos, incluso cuando atravieso momentos difíciles. Ese carácter fue lo que me hizo venir a este equipo, que lucha por cosas importantes”, comentó.

“Una de las motivaciones era mostrar que todavía se puede contar conmigo. Es una cuestión de amor propio. Tras todos esos años pasados en el Barça, quería demostrar que puedo ser útil al máximo nivel, en la élite española”, agregó.

Luis Suárez y Lionel Messi en el Barcelona. Foto: Reuters.

Suárez desmontó la idea de que en el Atlético de Madrid se entrene más que en el Barcelona, aunque sí reconoció que la intensidad puede ser mayor, pero concentrada en menos tiempo.

También señaló que se encontró con un técnico que confía en su calidad como en su día tuvo con Luis Enrique en el Barça, respecto a Diego Simeone.

“Lo que me motiva es estar en un club que no ha ganado la liga desde hace tiempo (2014) y que aspira a ello. Pero también un club que tiene las mismas ganas que yo de ganar la Liga de Campeones (fue finalista en 1974, 2014 y 2016). El nivel competitivo de este club es increíble y se corresponde con el mío, a mi orgullo y a mi voluntad de seguir ganando, aunque tenga 34 años”, aseguró.

En tanto respecto a Lionel Messi, el uruguayo reconoció que añora a La Pulga, “que más allá del jugador era un amigo” y que extraña “las conversaciones, no solo de fútbol, también de la vida”.