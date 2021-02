¿La nieve en Texas no es nieve?

Una nueva teoría conspirativa se ha vuelto viral en las redes sociales. Esta vez usuarios afirman que la nieve de Texas "no es real" ya que se han filmado tratando de derretir trozos de esta con fuego para demostrarlo porque consideran que es "anormal" que no oscurezca. ¿Pero qué tiene de real esto?

En uno de los videos más populares se observa como una mujer acerca un encendedor a una bola de nieve. "Sin agua, sin goteo, sin nada". Lo más insólito es que le echa la culpa al oscuro a Bill Gates.

Muchos se mostraron convencidos de la presencia de una nieve falsa, principalmente en sitios como Texas, donde por primera vez en la historia se emitió una advertencia de tormenta de nieve después. En TikTok se ven videos con el TAG '#governmentsnow' ('la nieve del gobierno').

Lo cierto es que esto tiene una explicación científica: la revista Popular Mechanics explicó que al acercar fuego a una masa congelada, esta entra en un proceso conocido como sublimación y como el agua que la compone se encuentra en estado sólido, salta directamente a estado gaseoso y sin pasar por el estado líquido. Es por ello que parece no derretirse cuando se expone al calor.

Tandy Grubbs, profesor y presidente del departamento de química y bioquímica de la Universidad de Stetson (Florida, EE.UU.) habló con USA Today y expresó que "cualquier bola de nieve se habría finalmente derretido de mantenerse por más tiempo el fuego contra ella y se hubiese apreciado la formación de agua y un goteo".

También aclaró que las manchas negras que aparecen en la nieve como producto del contacto con el encendedor, son de hollín, debido a una combustión incompleta cuando se quema el combustible. "Normalmente, el hollín no sería visible cuando un encendedor se quema al aire libre, pero en este caso la bola de nieve actúa como un filtro, atrapando y acumulando las partículas de hollín negro", detalló.