Vanesa Carnevale, quién fue mujer del Chino, hijo de una hermana de Diego Maradona, contó en Los Ángeles de la Mañana los últimos días del Diez, de cómo Verónica Ojeda lo ayudó e hizo fuertes revelaciones de Rocío Oliva a quién acusó de haberle al ídolo y que en medio de una discusión lo empujó por la escalera.

“Yo la quiero mucho a Vero, la vi sufrir y pasamos muchas cosas juntas. Sé que ella lo ayudó mucho a Diego hasta lo último, le pidió ayuda para que lo sacara de donde estaba casi secuestrado, que tenía el mando Rocío Oliva”, relató.

“Sigo en contacto (con Ojeda) y sé todo lo que hizo por Diego, lo ayudó con Mario (Baudry, su pareja y abogado) a sacarlo de esa especie de secuestro. La cabeza eran Matías Morla y Rocío, le hacían lo que querían, él no era dueño de nada, le bloqueaban los teléfonos”, reveló.

“Si tengo mi hermano medio secuestrado, golpeo la puerta y hago desastre. Escuché que Rocío Oliva dijo que se separó y no apareció más. ¡Mentira! Siguió al mando hasta que Verónica lo rescató de esa casa. Ella disponía de todo, mandaba a hacer las compras del supermercado, hacía dos compras, una para la casa y otra para la madre. Él estaba enamorado y ella se aprovechaba”, comentó.

“Sé que ella lo ha golpeado y le ha hecho un montón de cosas. En medio de una pelea, lo tiró por la escalera. Hay hermanas y sobrinos que lo quieren; mi ex suegra, seguro”, dijo.

Sobre Dalma y Gianinna, cerró: “Mejor no voy a decir lo que mi ex suegra decía de ellas y yo de ellas no voy a hablar, porque lo peor que le podías hacer a Diego era hablar mal de ellas”.