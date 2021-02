Charlotte Caniggia, mediática.

Ángel De Brito expuso un repudiable chat entre Charlotte Caniggia y una seguidora en Instagram. La mediática se enojó porque la usuaria cuestionó cómo le quedaban las pestañas postizas y eso la motivó a defenestrarla en las redes.

La usuaria le dijo: “¡Horrible! ¿No te das cuenta de que se te nota el pegamento? Cerrás los ojos y se sube una parte pero la otra no”. Ese comentario desató la furia de Charlotte que respondió: “Horrible tu c... todo flojo y nadie te dice nada. Gorda, largá los postres. Impresentable”.

Caniggia volvió a la carga y se refirió a su inesperada adversaria: “Fea, pobre y una foto en Mar del Plata. Ciao negra”. Lo cual motivó a que la seguidora contraatacara: “Esa playa no es en Argentina, tarada. Mi culo es re lindo y natural, y no como el tuyo, que estás toda hecha. Andá a comer y después hacete la lipo. Te hacés la linda y ni las pestañas tenés bien hechas, que son de canje”.

Chats de Charlotte con la usuaria.

Noticias relacionadas

No contenta con eso, la hermana de Alexander cerró el chat con otra agresión: “Sos una villera envidiosa. Andá, gorda sucia. Que te pise un tren. Ah no, ya tu vida es una m... porque naciste pobre”.

Más tarde, Charlotte decidió publicar un descargo en el que no se retractó sino que apuntó contra quien filtró el chat. “O sea que la gente sí me puede insultar, puede decirme palabras horribles y yo me tengo que quedar callada. Prensa amarillista son un asco. No tienen de qué hablar y quieren ensuciar mi imagen, desgraciados. Ojalá todo lo malo les vuelva y mil veces más...Ser famoso significa ser un ser humano más. Basta de gente que critica e insulta entrando a mi perfil. Si no les gusta algo no pongan follow, ni critiquen la opinión y la opinión métansela en el culo”.