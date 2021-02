Massa se reunió con presidentes y autoridades de bloque. Foto: NA.

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, reunió a los jefes de bloque para organizar la Asamblea Legislativa del próximo 1 de marzo y los inmediatos temas de la agenda del cuerpo, con el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias a la cabeza.





Se trató de un encuentro informal convocado por Massa este martes a través de WhatsApp, de la que solo participaron los presidentes de todas las bancadas.





Durante la reunión, Massa aseguró que durante la apertura de sesiones que encabezará el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo "serán aproximadamente 90 personas en el recinto, unos 25 senadores y 65 diputados".





Según se estableció, "se repartirán los lugares proporcionalmente a la cantidad de bancas de cada espacio político".





Además, se analiza la posibilidad de habilitar las galerías del segundo y tercer piso para que puedan ingresar más diputados.





Por el momento, no estaba confirmado cuántos funcionarios del Poder Ejecutivo asistirán a la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias del próximo lunes. Quienes no participen de forma presencial, se conectarán por el sistema Webex.

Durante la reunión también se analizó como será el inicio del tratamiento del proyecto que eleva el piso del impuesto a las Ganancias en la Cámara baja, una iniciativa del propio Massa.



Además, hubo algunas chicanas de parte de la oposición al oficialismo por la polémica del "vacunatorio VIP" que se había montado en el Ministerio de Salud, tema por el que legisladores de la oposición presentaron decenas de pedidos de informes y proyectos de ley.