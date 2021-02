Faithless, la banda británica liderada por Sister Bliss lanza nueva colaboración, esta vez junto a Mala Rodríguez.

El conmovedor segundo single de Faithless, "I Need Someone", que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fans en su aclamado álbum "All Blessed", recibe una poderosa versión por cortesía de la rapera española Mala Rodríguez, doble ganadora del Grammy Latino.

Llena de emoción, en "I Need Someone", la voz cautivadora e inquietante de la superestrella española Mala Rodríguez complementa a la perfección la sublime voz original de Nathan Ball. Con sus temas de soledad y aislamiento, "I Need Someone" no podría ser más relevante para estos tiempos actuales.

Mala Rodríguez fue la primera (y única) artista femenina en ganar tanto el premio a Mejor Álbum Urbano como Mejor Canción Urbana en los Grammy Latinos. Su extenso catálogo le ha ganado una multitud de fanáticos, incluido Barack Obama, quien incluyó 'Tengo Un Trato' de Mala Rodríguez en su lista de reproducción de Spotify de verano de 2015.

Mala Rodríguez ha realizado giras por todo el mundo y ha colaborado con una variedad de artistas que incluyen a Romeo Santos, Nelly Furtado, Calle 13, Ibeyi y Tego Calderon y sus temas recientes con Juan Magan ('Usted'), Beatriz Luengo ('Caprochosa') y Ibeyi ('Me Voy') se han convertido en platino.

"I Need Someone" es el segundo single lanzado del primer LP de estudio de Faithless en 10 años, "All Blessed", que ya está disponible en BMG y ha ganado críticas favorables tanto de la prensa como de los fans, con varias listas de Mejores álbumes de 2020, 'All Blessed' se ubicó en el número 6 en la lista de álbumes oficiales y en el número 1 en la lista de álbumes de dance y en el número 1 en la lista de álbumes independientes.

El single anterior de Faithless, "Synthesizer", recibió un fuerte apoyo, incluida la reproducción de BBC Radio de Pete Tong, Annie Mac, Jo Whiley, Annie Nightingale, Shaun Keaveny y Nemone. Los DJ que apoyaron la pista incluyeron a Roger Sanchez, John Digweed, Tom Novy, Marco Carola, Claptone, Gabriel & Dresden y Kryder.

En una historia que se remonta a unos 25 años, Faithless ha ocupado durante mucho tiempo una posición fundamental en el mundo de la electrónica británica. Combina elementos de house, trip-hop, dub y un estilo de composición en sonidos explosivos y eufóricos que llenan la arena.

Sus logros cuentan su propia historia: siete sencillos Top 10, seis álbumes Top 10 (tres en el número 1), una nominación al Premio Mercury por su brillante segundo álbum, 'Sunday 8PM' de 1998y su impresionante cuatro veces platino certificado 'Forever Faithless - The Greatest Hits 'sumando un total de carrera de más de 15 millones en todo el mundo. Faithless ha adornado escenarios de festivales en todo el mundo, incluido el famoso Pyramid Stage de Glastonbury dos veces. A nivel mundial, se agotaron varias carreras en la arena.

El nuevo álbum de Faithless "All Blessed",su primer LP de estudio en 10 años, ya está disponible en BMG y ha ganado críticas muy favorables tanto de la prensa como de los fans. "All Blessed" se ubicó en el número 6 en la lista de álbumes oficiales y en el número 1 en la lista de álbumes de baile y en el número 1 en la lista de álbumes independientes.

"Este álbum es un viaje ... Es Faithless 3.0. Somos 'All Blessed', y debemos recordar eso. Rollo & Sister Bliss como Faithless reafirma este mensaje continuamente en este disco con sus colaboraciones con nuevos y viejos amigos. Gracias por este mensaje gracias por volver a tu música. Bienvenidos viejos amigos de confianza, todavía te queremos ".