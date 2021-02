Majo Sarasola, endulza con su versión de Hecha Pa' Mi.

Majo Sarasola es una de las caras visibles de Canal 26, día a día presenta las noticias en las mañanas de 10 a 12 horas, hablando de actualidad, ecología y el cuidado de la naturaleza y los animales ya que es una comprometida con la causa y dando todos detalles de los fenómenos climáticos.

En todos estos años, se fue perfeccionando en sus carreras paralelas al periodismo: canto, baile, desfiles y más. Justamente, acaba de presentar una versión acústica de Hecha Pa’ Mi de Boza (@bozamusic) bajo el sello SynergyMusic (@synergymusic.uy). Bellísima interpretación que dio a conocer en sus redes sociales. Una melodía muy pegadiza que tiene una letra que enamora.

DIARIO26.com dialogó a solas con Majo Sarasola, nativa de Uruguay donde recientemente estuvo tomándose unos días de vacaciones, y nos contó detalles de cómo surgió la idea de hacer esa pegadiza y romántica melodía.

-Majito, felicitaciones por la versión acústica de Hecha Pa' Mi, muy hermosa. ¿retomaste el canto?

-No retomé canto, debería empezar con clases de nuevo. Hace mucho abandoné. Esto se dio cuando estuve en Uruguay. La canción la había escuchado una sola vez. La elegimos con la productora y con mi hermana. Luego la escuché varias veces. Es una canción movida. Decidimos hacer una reversión, en este caso acústica y con algunos cambios en la letra. Me encantó como quedó. Y adaptándola para cantársela a un hombre, porque en la letra se la cantaba a una mujer.

Yo había empezado a grabar con ellos el verano pasado mi propio tema. Pero con la cuestión de la pandemia yo no pude volver a Uruguay para poder seguir grabando mi canción. Este verano volví y en vez de continuar con mi tema personal decidimos hacer un cover mejor, una canción conocida y que estuviese sonando en el verano y que es esta, Hecha Pa' Mi. La verdad es que hacía un montón que no cantaba. La última vez que expuse algo cantando siempre fue con BBM, con mi otro grupo. Es la primera vez que hago algo solista. Pero la realidad es que hace mucho tiempo que no tomo clases de canto pero me encantaría retomar y es uno de mis planes este año.

La bella Majito, multifacética.

-¿Cómo anduvieron las vacaciones en Uruguay? ¿Extrañas allá?

Las vacaciones en Uruguay fueron hermosas y de alguna manera para mí fueron particularmente especiales. Yo decidí tomármelas de otra manera. Y también fue especial porque fue un reencuentro después de un año muy difícil. Hacía casi un año que no veía a mi familia y fue revalorizar el encuentro, el abrazo, el cariño de la familia. Fue un viaje hermoso, hermoso... estuve casi dos meses allá. La pasé muy lindo. Disfruté un montón, paseé, compartí y me traje hermosos momentos de nuevo. Fueron unas vacaciones que de alguna manera a mí también me generaron algún tipo de cambio interno y otra perspectiva de la vida y de revalorizar las pequeñas cosas de la vida cotidiana.

Si, extrañaba muchísimo! Uruguay, mi familia, todo! Me lloré todo cuando me despedí de mi familia...

-Majo, contame acerca de tu cercanía con el tema de la protección de animales que posteas todos los días. ¿Qué animales tenés?

-El tema con los animales es que los respeto como si fueran iguales. Reconozco su dignidad, su autonomía y sus derechos. Soy una persona que siempre hace lo que cree correcto y una de mis máximas es ayudar y colaborar siempre que se pueda.

Actualmente tengo cuatro gatos, una paloma y un pichón de torcaza, que estoy criando. Todos rescatados siempre.

-¿Qué pensás de los cuidados del hombre y la naturaleza, justamente que día tras día nos informas sobre este tema tan importante?

-Yo creo que estamos en tiempos de descuento. Es momento de generar un cambio radical y comenzar a pensar en los bienes colectivos, en los que realmente son de todos como el aire, las aguas, los bosques, y verdaderamente protegerlos y preservarlos. Esa es la única forma de salir adelante. La gente tiene que entender que con pequeños cambios de hábitos ahora nos podemos ahorrar grandes tragedias después.

-Por otro lado, ¿cómo te cuidás para estar tan linda?

-Jaja! Primero que nada, gracias! Puedo agradecerle a la genética y yo ayudo un poco entrenando y comiendo sano. Mi alimentación es vegana, es decir basada en plantas. Por otro lado entreno, siempre lo hice y me hace bien. Ambas son una perfecta combinación para estar saludable y eso se refleja en el exterior.

Si aún no escuchaste Hecha Pa' Mi, dale play en Diario 26.

-Volviendo a la música... ¿qué provoca en vos?

-Crecí con la música, mi papá es excelente músico. Amo cantar desde chica, pero empecé a tomar clases cuando me vine a vivir Buenos Aires. Ahora es algo que tenía abandonado, pero me hace bien, lo disfruto y espero poder seguir haciéndolo.

Desde sus redes, Majito invitó a escuchar su canción a todos sus seguidores y agradeció con bellas palabras: "Exponerme cantando es superar un obstáculo grandísimo. Toda la vida amé cantar pero la vergüenza siempre fue un límite enorme. El miedo a equivocarme, a que no sea perfecto, a que no guste y más, fueron barreras que hacían que nunca pudiese disfrutarlo. Siempre mucha autoexigencia. Hoy en esta nueva etapa interna que estoy transitando me permití relajarme y no buscar las perfección, por eso decidimos hacer este cover. Gracias por escucharlo y si les gustó lo pueden compartir. Gracias hermanita hermosa @bbelensarasola".

Bella y talentosa, Majo sigue creciendo a pasos agigantados. Con la mira en perfeccionarse día a día, busca desafiar todos los miedos y dar lo mejor de sí en todo lo que emprenda. A la par, sigue informando todos los días sobre lo que pasa en Argentina y en todo el mundo.