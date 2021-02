Captura devideo.

Una joven de 21 años y madre de una beba fue asesinada de una puñalada en el tórax por su expareja, quien la corrió e interceptó en pleno centro de la ciudad neuquina de Villa la Angostura y la atacó frente a turistas que paseaban por la zona, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

Los voceros agregaron que el sindicado agresor tenía una restricción de acercamiento a la víctima, quien lo había denunciado por violencia de género en tres oportunidades, y que en el ataque, ocurrido anoche sobre la avenida principal de esa villa cordillerana, también lesionó a la actual pareja de la víctima.

La joven asesinada fue identificada como Guadalupe Curual (21), quien le había expresado a sus amigas que tenía miedo porque su exnovio le estaba enviando mensajes de chat en los que la amenazaba con que iba a matarla.

En tanto, el agresor Bautista Quintriqueo (32) fue apresado por turistas que lo persiguieron unos metros tras concretar el femicidio y lo atraparon tras autoprovocarse lesiones con un arma blanca.

De acuerdo con los dichos de testigos que presenciaron el ataque, el episodio ocurrió cerca de las 21.30 de anoche sobre la avenida Arrayanes a metros del boulevard Nahuel Huapi, pleno centro de la villa y en momentos en que decenas de turistas paseaban por el lugar.

Una mujer que fue testigo de lo sucedido dijo a la prensa local que, cuando paseaba con su familia y se dirigía hacia la Plaza de los Pioneros, vio a la joven correr a los gritos mientras pedía ayuda y a un hombre que la corría con un cuchillo en la mano.

Los investigadores policiales y judiciales explicaron que todo comenzó cuando Curual llegó hasta allí junto a su beba a bordo de un auto para retirar dinero de un cajero automático.

"Ella estacionó su vehículo frente a los Bomberos, fue al cajero automático del banco para retirar dinero y en el momento que regresaba al vehículo es abordada por el hombre que tenía un cuchillo y por eso sale corriendo hacia la Avenida (Arrayanes) a una cuadra de distancia, frente a la estación de servicio YPF del Automóvil Club Argentino (ACA)", explicó el jefe policial de Junín de los Andes, comisario Daniel Castillo.

Los investigadores creen que en ese mismo momento, el agresor apuñaló también a la actual pareja de la víctima fatal.