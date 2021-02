Susana Giménez y Mercedes Sarrabayrouse.

Susana Giménez se mostró feliz junto a su hija tras la venta de su casa de Uruguay. Lo que no pensó jamás, es que la hermosa foto terminara siendo cuestionada por sus seguidores por el abuso de Photoshop.

Según la instantánea, a la diva le borraron un dedo del pie. Sí, ¿la magia del photoshop? En la foto subida a su Instagram, la diva sonríe junto a Mercedes Sarrabayrouse, en las pocas imágenes que Mecha deja tomarse. Quizá con los años, la hija de la conductora esté más flexible a retratarse con su popular y querida madre.

Sentadas en un banco contemplando la puesta de sol en “La Mary”, su propiedad en el Uruguay, "Su" escribió: "¡Mágico atardecer en el lago!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Gimenez (@gimenezsuok)

Detrás de esa imagen vinieron los comentarios de muchos famosos que quisieron dejarse su mensaje a la diva. "Qué hermosas", comentó Natalia Oreiro. "Las amo", escribió Yanina Latorre. "Divinas. Las quiero. Pasenla lindo", escribió Lorna Gemetto, la famosa fan de Susana.

Pero no todos fueron elogios... no faltaron aquellos que divisaron que a Susana le faltaba un dedo del pie izquierdo... Y ahí saltaron sin piedad.

Una usuaria de la red escribió: "Editaron tanto la foto que hasta un dedo le borraron. Innecesario. Traspasa todo, es esa gente que tiene aura",

Otro sentenció irónico: "Che, Su, cuando te arreglen las fotos que no te saquen partes del cuerpo". Recordó cuando a Su le eliminaron el ombligo o cuando en una promoción de su programa le desapareció una pierna.

Un tercer comentario decía que "a Susana la amamos al natural, tal cual es, no hace falta hacerle tremendo Photoshop y mutilarle el dedo".

Susana tiene más de dos millones y medio de seguidores. Claro, de inmediato, descubrieron el error del photoshop.

En el 2021, ya había sido acusada de abuso de técnicas de edición en las fotos cuando en enero, por motivo de su cumpleaños número 77 subió una imagen con un look "anticuarentena". Tenía un traje de baño enterizo con un hombro al descubierto, que recibió elogios y críticas.

"Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero…. Hoy decidí terminar con el ‘look cuarentena’… ¡Rita casi no me reconoce! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)", escribía ella compartiendo su felicidad.