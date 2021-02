Tromba de mosquitos registrados en la ruta.

En los últimos días gran parte de la Costa Atlántica se vio invadida por una gran cantidad de mosquitos, esto se debe a la gran cantidad de lluvias y a las altas temperaturas que se dieron estos días. Producto de esto se viralizó en las redes un “tornado” de mosquitos que se vio en la ruta 74 entre General Madariaga y Pinamar.

En la Ruta 74, que conecta General Madariaga con Pinamar, se pudo ver el fenómeno que causó asombro y sorpresa en los automovilistas que se encontraban transitando la traza y pudieron captar en imágenes el insólito "tornado de mosquitos".

A pesar de que el mercado está lleno de repelentes, en momentos de aislamiento obligatorio, los “remedios” caseros aparecen como la gran solución para mantener a los mosquitos alejados del hogar.

“Cada vez se hace más grande, nunca en mi vida vi algo así”, se escucha comentar a un conductor que grabó el fenómeno con su celular y luego lo replicó en las redes sociales para asombro de los usuarios.