Femicidio en Villa La Angostura, Guadalupe Curual y Bautista Quintriqueo.

El femicidio de Guadalupe en Villa La Angostura conmocionó a toda la ciudad neuquina y a todo el país. Tras el crimen de la joven, hubo marchas en reclamo y siguen las repercusiones del tema.

La exconcejala de Villa La Angostura, Valeria Navarro, es también hermana de Lucía Navarro, quien convivía con Guadalupe Curual, la víctima del hecho. Por estas horas, habló del caso. "Hay un pueblo sin dormir, tratando de pasar esta situación de que hoy perdimos una vida. Lamentablemente porque el femicidio llegó hasta nuestra localidad", dijo en diálogo con El Cordillerano.

Lucía cuidaba a la bebé de Guadalupe cuando ella se iba a trabajar. Ambas madres jóvenes y con casos similares vividos, se acompañaban. Y claro está, ella sabía los detalles del sufrimiento de Curual.

"Ambas vivían una situación de violencia parecida, es por eso que Guadalupe le confiaba la realidad en la que se encontraba", dijo la ex concejala.

Agregó que "Lucía ahora está en un estado de shock enorme, vivió toda esta violencia de manera muy directa. Las últimas 48 horas fueron claves ya que Bautista Quintriqueo le mandaba mensajes muy violentos a Guadalupe, contándole paso a paso lo que iba a hacerle, aclarándole que si estaban juntas, se iban juntas".

Tal el relato de la joven, pasaba por el hecho de que los femicidas es creer que la vida de la mujer les pertenece: "Guadalupe estaba en esa situación: se cuidaba mucho cuando iba al trabajo, trabajaba mirando hacia afuera, con miedo de que se le apareciera, observando para todos lados corroborando que no la persiguiera. Había mensajes telefónicos agravados siempre con la violencia de un asesino; 'te estoy mirando, sos mía, no sos de nadie de más'".

El asesino no aceptaba que la relación se había terminado hace cuatro meses. Tenía más de 6 denuncias por parte de Guadalupe. Valeria dijo que "hasta le habían puesto perimetrales pero nadie cuida que eso se cumpla. Nuestras denuncias caen en la nada, en un expediente más que hoy está en una morgue".

"Esa es nuestra realidad hoy, necesitamos un Estado que escuche y que tenga empatía y sensibilidad, que entienda que una mujer menos en cualquier lugar no es lo que nos hace mejores, ni lo que podemos dejar a las nuevas generaciones", agregó la mujer.

Y remarcó: "No sabemos qué hace la justicia, Villa La Angostura tiene cantidad de violadores caminando por las calles. Y si no fuera porque el pueblo se levantó ayer por la noche, esto no hubiera trascendido. La justicia hace rato dejó de hacer lo que tiene que hacer". La única comisaría que tiene Villa La Angostura es la número 28.

Valeria contó qe "hace dos años, yo estando como concejala de la localidad, juntamos más de 2.500 firmas para que un terreno que tenía el municipio pudiera ser destinado para la Comisaría de la Mujer, sin embargo, por unanimidad de los 7 concejales, se rechazó el pedido".

"La única comisaría que funciona es la 28, a veces con personal no preparado por lo que es muy duro ir a hacer una denuncia por violencia de género. Te tratan de una manera que te genera ganas de irte por la puerta y esperar que tu destino, te llegue", dijo con indignación.

Y agregó que "en la fiscalía es casi la misma situación, si bien el área de género es la más sensible para con nosotras, después lo que significa toda la parte de la justicia en sí es deplorable".

La hermana de Lucía contó que "la bebé está en una familia de guarda por el momento ya que no tenía familia acá. Como Lucía está tan destruida, no puede cuidarla. Hablé con ella tipo 4 de la mañana cuando terminó la declaratoria y ahora seguramente la vuelva a llamar, pero queríamos que descansara un poco".

*Si sufrís violencia de género o conocés a alguna mujer que la padezca, podés llamar a la Línea 144, que brinda atención telefónica, anónima y gratuita, a mujeres víctimas de violencia de género.