Marcha en la avenida 9 de julio. Foto: NA.

Varias organizaciones sociales se concentraron esta mañana en las inmediaciones del Obelisco, donde reclamaron por la continuidad laboral de 2500 cooperativistas del Programa Veredas Limpias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Hubo caos vehicular, con algunas complicaciones, en la zona. CANAL 26 está en el lugar como ÚNICO MEDIO.

En una primera instancia se informó que el Metrobus sería cortado, pese a lo cual de todos modos pudo circular.

Noticias relacionadas

"Nos estamos concentrando porque nos encontramos en estado de alerta y movilización, a raíz de un conflicto generado por el Gobierno porteño, que pone en peligro la continuidad laboral de 2500 cooperativistas del Programa Veredas Limpias", informaron las organizaciones convocantes en un comunicado de prensa conjunto.

El Programa Veredas Limpias se ejecuta hace hace quince años a través de la firma de convenios anuales con las organizaciones sociales y quienes realizan tareas de limpieza y desinfección en espacios públicos y reciben un ingreso mensual que ronda los 11 mil y 16 mil pesos.

Entre otros, convocan a la protesta las organizaciones Somos Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), FeNaT CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Movimiento La Dignidad Confluencia, el Movimiento Evita, el Frente Popular Darío Santillán y la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma.

Las organizaciones sociales señalaron que el Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta "pretende desvincularnos y conformar polos textiles, con convenios que tendrían tan sólo cuatro meses de duración, donde las propias Cooperativas deberán absorber los costos de maquinarias e insumos para su producción".

Your browser does not support the video element.

Marchas en la zona del Obelisco en Ciudad. Canal 26.